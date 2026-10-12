D19 : Leapmotor expose à Paris son SUV géant
Par Vincent Lautier - Publié le
Leapmotor profite du Mondial de l'Auto, qui se tient à Paris du 13 au 18 octobre, pour présenter son D19 pour la première fois en Europe. Ce SUV de 5,25 mètres à six places vise le terrain des gros SUV allemands, alors que la marque chinoise était arrivée chez nous avec des petites électriques abordables. Et en Chine, ce vaisseau amiral se vend l'équivalent de 36 000 euros.
Le D19 est tout simplement le plus gros véhicule que Leapmotor ait prévu pour l'Europe. Comptez 5,25 mètres de long, presque 2 mètres de large et 3,11 mètres d'empattement, soit le gabarit d'un BMW X7 ou d'un Mercedes GLS. À bord, pas de sept places à l'américaine mais six fauteuils individuels répartis en 2+2+2, avec des sièges dits zéro gravité et même un générateur d'oxygène intégré, une première d'après le constructeur. On est loin, très loin de la petite T03 qui avait fait connaître la marque en France. Lancé en Chine en avril, le D19 arrive Porte de Versailles grâce au partenariat avec Stellantis, qui distribue Leapmotor en Europe.
La version annoncée pour l'Europe est un hybride à prolongateur d'autonomie, ce qu'on appelle un EREV. Pour dire ça plus simplement, le D19 roule toujours en électrique, avec deux moteurs et plus de 400 ch envoyés aux quatre roues, mais un petit bloc essence de 1,5 litre se réveille quand la batterie faiblit, uniquement pour produire du courant. La batterie affiche 80,3 kWh signés CATL, la plus grosse jamais montée sur ce type de véhicule d'après Leapmotor, de quoi dépasser les 300 km sans brûler une goutte d'essence. Une déclinaison 100 % électrique de 115 kWh et 720 km d'autonomie existe aussi en Chine, mais rien n'est confirmé pour l'Europe de ce côté.
En Chine, le D19 est affiché aux alentours de 36 000 euros. Un BMW X7 démarre à plus de 100 000 euros chez nous, la comparaison fait mal. Sauf que Leapmotor n'a donné ni prix ni date pour notre marché : tout sera précisé au salon, et le tarif européen sera forcément bien plus élevé. Le choix de l'hybride à prolongateur n'est probablement pas un hasard non plus. Les surtaxes européennes qui visent les électriques chinoises ne s'appliquent pas aux hybrides.
Cette montée en gamme est très rapide pour une marque qui vendait sa première citadine en France il y a deux ans à peine. Le D19 coche tout ce qui plaît en Chine, mais le pari est quand même osé sur un segment où l'image compte autant que la fiche technique. Du coup, tout va se jouer sur le prix. S'il arrive nettement sous les SUV allemands, Leapmotor a un vrai coup à faire. Pensez à suivre notre couverture du salon sur les réseaux !
Un gabarit de BMW X7
Le D19 est tout simplement le plus gros véhicule que Leapmotor ait prévu pour l'Europe. Comptez 5,25 mètres de long, presque 2 mètres de large et 3,11 mètres d'empattement, soit le gabarit d'un BMW X7 ou d'un Mercedes GLS. À bord, pas de sept places à l'américaine mais six fauteuils individuels répartis en 2+2+2, avec des sièges dits zéro gravité et même un générateur d'oxygène intégré, une première d'après le constructeur. On est loin, très loin de la petite T03 qui avait fait connaître la marque en France. Lancé en Chine en avril, le D19 arrive Porte de Versailles grâce au partenariat avec Stellantis, qui distribue Leapmotor en Europe.
Plus de 300 km en électrique
La version annoncée pour l'Europe est un hybride à prolongateur d'autonomie, ce qu'on appelle un EREV. Pour dire ça plus simplement, le D19 roule toujours en électrique, avec deux moteurs et plus de 400 ch envoyés aux quatre roues, mais un petit bloc essence de 1,5 litre se réveille quand la batterie faiblit, uniquement pour produire du courant. La batterie affiche 80,3 kWh signés CATL, la plus grosse jamais montée sur ce type de véhicule d'après Leapmotor, de quoi dépasser les 300 km sans brûler une goutte d'essence. Une déclinaison 100 % électrique de 115 kWh et 720 km d'autonomie existe aussi en Chine, mais rien n'est confirmé pour l'Europe de ce côté.
Combien en Europe ?
En Chine, le D19 est affiché aux alentours de 36 000 euros. Un BMW X7 démarre à plus de 100 000 euros chez nous, la comparaison fait mal. Sauf que Leapmotor n'a donné ni prix ni date pour notre marché : tout sera précisé au salon, et le tarif européen sera forcément bien plus élevé. Le choix de l'hybride à prolongateur n'est probablement pas un hasard non plus. Les surtaxes européennes qui visent les électriques chinoises ne s'appliquent pas aux hybrides.
On en dit quoi ?
Cette montée en gamme est très rapide pour une marque qui vendait sa première citadine en France il y a deux ans à peine. Le D19 coche tout ce qui plaît en Chine, mais le pari est quand même osé sur un segment où l'image compte autant que la fiche technique. Du coup, tout va se jouer sur le prix. S'il arrive nettement sous les SUV allemands, Leapmotor a un vrai coup à faire. Pensez à suivre notre couverture du salon sur les réseaux !