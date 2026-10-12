D19 : Leapmotor expose à Paris son SUV géant

On en dit quoi ?



Cette montée en gamme est très rapide pour une marque qui vendait sa première citadine en France il y a deux ans à peine. Le D19 coche tout ce qui plaît en Chine, mais le pari est quand même osé sur un segment où l'image compte autant que la fiche technique. Du coup, tout va se jouer sur le prix. S'il arrive nettement sous les SUV allemands, Leapmotor a un vrai coup à faire. Pensez à suivre notre couverture du salon sur les réseaux !