LiveWire : la Honcho Street arrive en Europe à 5 799 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
LiveWire, la marque 100 % électrique adossée à Harley-Davidson, arrive à l'EICMA de Milan avec la plus grosse gamme de son histoire. Au programme début novembre, une S4 Honcho Street vendue en Europe dès la fin du salon, et trois modèles attendus pour 2027, dont deux motos tout-terrain. Cette famille de petites électriques, on vous en a déjà parlé ici, et ce n'est pas pour rien.
La S4 Honcho est la porte d'entrée du catalogue LiveWire, un équivalent 125 accessible dès le permis A1 et pensé d'abord pour la ville. La version Trail, orientée chemins, est déjà en vente par chez nous à 5 299 euros. La Street, sa déclinaison routière avec selle plus basse et pneus taillés pour le bitume, fera sa première européenne à Milan avant d'être commercialisée dans la foulée, à 5 799 euros. Aux États-Unis, son lancement est prévu d'ici la fin du mois.
Les deux partagent la même recette : 95 km/h en pointe, 86 km d'autonomie en cycle mixte, et surtout deux batteries amovibles qui passent de 20 à 80 % en deux heures sur une prise classique. Le 0 à 48 km/h est expédié en 3 secondes, et une marche arrière de série aide à manœuvrer les quelque 120 kilos de l'engin. La fabrication est confiée au taïwanais Kymco, qui produit ces petites motos pour LiveWire depuis le mois de juin.
Au printemps, LiveWire a racheté Dust Moto, une jeune marque de Bend, dans l'Oregon, qui développait sa première moto tout-terrain électrique. Cette Hightail sera justement à Milan, en version de présérie et pour la première fois sous le logo LiveWire, avant un lancement prévu courant 2027. Du temps de Dust Moto, la fiche annoncée évoquait environ 120 km/h en pointe et une soixantaine de kilomètres d'autonomie en balade, des chiffres que LiveWire n'a pas encore confirmés pour la version définitive. Elle sera accompagnée d'une petite surprise, la DUST Spur, un deuxième modèle lui aussi programmé pour 2027 et présenté en première mondiale. La marque la décrit comme un trait d'union entre les draisiennes STACYC et les vraies DUST, de quoi occuper les ados qui ont grandi trop vite pour les premières et pas assez pour les secondes.
Troisième nouveauté, la S4 Honcho Skate donnera un premier aperçu de l'élargissement de la famille Honcho prévu en 2027. LiveWire n'en dit pas plus pour le moment. Les fiches techniques préliminaires de la Skate et de la Spur, avec leur calendrier, tomberont le 2 novembre, et il faudra attendre le premier trimestre 2027 pour les caractéristiques définitives et les prix. Les draisiennes STACYC seront aussi du voyage, avec les 16eDrive et 20eDrive, accompagnées de leurs déclinaisons Elite, qui ont déjà mis plus de 250 000 enfants au guidon dans le monde. Le tout sera exposé aux côtés du stand Harley-Davidson, du 5 au 8 novembre à la Fiera Milano, dans ce qui est le plus grand salon moto de la planète.
LiveWire a longtemps été le projet un peu bancal de Harley-Davidson, avec une première moto vendue une fortune et des ventes très discrètes. La gamme qui sera posée à Milan raconte autre chose : une draisienne, des équivalents 125 à moins de 6 000 euros pour la ville, du tout-terrain pour le loisir. Du coup, la marque ne cherche plus à convertir les fidèles du gros bicylindre, elle veut fabriquer ses propres motards électriques, en les prenant dès 3 ans sur une STACYC. C'est un pari long, mais c'est probablement le seul qui tienne debout. Et à 5 799 euros, la Honcho Street se paie quand même comme un gros scooter thermique, pas comme un produit de niche.
En vente dès la fin du salon
La S4 Honcho est la porte d'entrée du catalogue LiveWire, un équivalent 125 accessible dès le permis A1 et pensé d'abord pour la ville. La version Trail, orientée chemins, est déjà en vente par chez nous à 5 299 euros. La Street, sa déclinaison routière avec selle plus basse et pneus taillés pour le bitume, fera sa première européenne à Milan avant d'être commercialisée dans la foulée, à 5 799 euros. Aux États-Unis, son lancement est prévu d'ici la fin du mois.
Les deux partagent la même recette : 95 km/h en pointe, 86 km d'autonomie en cycle mixte, et surtout deux batteries amovibles qui passent de 20 à 80 % en deux heures sur une prise classique. Le 0 à 48 km/h est expédié en 3 secondes, et une marche arrière de série aide à manœuvrer les quelque 120 kilos de l'engin. La fabrication est confiée au taïwanais Kymco, qui produit ces petites motos pour LiveWire depuis le mois de juin.
Dust Moto refait surface
Au printemps, LiveWire a racheté Dust Moto, une jeune marque de Bend, dans l'Oregon, qui développait sa première moto tout-terrain électrique. Cette Hightail sera justement à Milan, en version de présérie et pour la première fois sous le logo LiveWire, avant un lancement prévu courant 2027. Du temps de Dust Moto, la fiche annoncée évoquait environ 120 km/h en pointe et une soixantaine de kilomètres d'autonomie en balade, des chiffres que LiveWire n'a pas encore confirmés pour la version définitive. Elle sera accompagnée d'une petite surprise, la DUST Spur, un deuxième modèle lui aussi programmé pour 2027 et présenté en première mondiale. La marque la décrit comme un trait d'union entre les draisiennes STACYC et les vraies DUST, de quoi occuper les ados qui ont grandi trop vite pour les premières et pas assez pour les secondes.
Les fiches techniques le 2 novembre
Troisième nouveauté, la S4 Honcho Skate donnera un premier aperçu de l'élargissement de la famille Honcho prévu en 2027. LiveWire n'en dit pas plus pour le moment. Les fiches techniques préliminaires de la Skate et de la Spur, avec leur calendrier, tomberont le 2 novembre, et il faudra attendre le premier trimestre 2027 pour les caractéristiques définitives et les prix. Les draisiennes STACYC seront aussi du voyage, avec les 16eDrive et 20eDrive, accompagnées de leurs déclinaisons Elite, qui ont déjà mis plus de 250 000 enfants au guidon dans le monde. Le tout sera exposé aux côtés du stand Harley-Davidson, du 5 au 8 novembre à la Fiera Milano, dans ce qui est le plus grand salon moto de la planète.
On en dit quoi ?
LiveWire a longtemps été le projet un peu bancal de Harley-Davidson, avec une première moto vendue une fortune et des ventes très discrètes. La gamme qui sera posée à Milan raconte autre chose : une draisienne, des équivalents 125 à moins de 6 000 euros pour la ville, du tout-terrain pour le loisir. Du coup, la marque ne cherche plus à convertir les fidèles du gros bicylindre, elle veut fabriquer ses propres motards électriques, en les prenant dès 3 ans sur une STACYC. C'est un pari long, mais c'est probablement le seul qui tienne debout. Et à 5 799 euros, la Honcho Street se paie quand même comme un gros scooter thermique, pas comme un produit de niche.