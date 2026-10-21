LiveWire : la Honcho Street arrive en Europe à 5 799 euros

On en dit quoi ?



LiveWire a longtemps été le projet un peu bancal de Harley-Davidson, avec une première moto vendue une fortune et des ventes très discrètes. La gamme qui sera posée à Milan raconte autre chose : une draisienne, des équivalents 125 à moins de 6 000 euros pour la ville, du tout-terrain pour le loisir. Du coup, la marque ne cherche plus à convertir les fidèles du gros bicylindre, elle veut fabriquer ses propres motards électriques, en les prenant dès 3 ans sur une STACYC. C'est un pari long, mais c'est probablement le seul qui tienne debout. Et à 5 799 euros, la Honcho Street se paie quand même comme un gros scooter thermique, pas comme un produit de niche.