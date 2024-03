Harley-Davidson présente sa nouvelle moto électrique LiveWire S2 Mulholland !

LiveWire S2 Mulholland

La S2 Mulholland représente un changement dans le design chez LiveWire puisque la société a réinventé le profil et la silhouette de la moto, traditionnellement inspirés par le réservoir d'essence, tout en utilisant pour la première fois des matériaux durables dans les composants clés.

Aux US et au Canada dans un premier temps

Faute de réservoir d'essence et de gros V2 vrombissant et vibrant, le look deCette catégories est toutefois totalement délaissée par les autres constructeurs de moto 100% électriques, qui lui préfèrent les roadsters, sportives, citadines et trails., avec une roue de 19 pouces à l'avant et de 17 pouces à l'arrière. Selon LiveWiire :Ainsi, la Mulholland troque les chromes, le cuir, et le vinyle pourLa S2 Mulholland dispose d'(environ 84 chevaux). La machine n'étant pour le moment proposée qu'aux US et au Canada, il faut se contenter des chiffres répondant aux usages et normes locales avec une charge complète en 78 minutes et une autonomie de 121 miles (194km) en ville et 73 miles (117km) sur autoroute à 55 miles par heure (un peu moins de 90 km/h).Cette LiveWire S2 Mulholland n'oublie pas ses gênes Harley-Davidson et proposera un large catalogue d'options afin de personnaliser votre destrier.