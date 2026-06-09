LiveWire Honcho : une moto électrique équivalent 125, permis A1, à partir de 5 299 €
Par Vincent Lautier - Publié le
LiveWire, la marque électrique née chez Harley-Davidson, lance la production de sa S4 Honcho, déclinée en versions Trail et Street. Deux petites motos électriques équivalentes à des 125, accessibles dès le permis A1, avec des batteries amovibles et une marche arrière de série. Les prix démarrent à 5 299 €, et les premières livraisons sont prévues cet été. Nous l'avions d'ailleurs découverte à Berlin.
L'idée est simple. Élargir la moto électrique à un public qui n'y touchait pas encore. La Honcho joue la carte du gabarit léger, environ 120 kg batteries comprises, et de l'équivalence 125 cm³, ce qui la rend compatible avec le permis A1 en Europe. De quoi viser large, du citadin au campeur en passant par le nouveau motard, exactement la cible affichée par LiveWire. Deux versions au menu. La Trail, plus baroudeuse, et la Street, plus urbaine, qui partagent l'essentiel mais changent de style et de hauteur de selle.
Côté chiffres, restons mesurés. La Honcho file jusqu'à 95 km/h et abat le 0 à 48 km/h en 3 secondes. De quoi se faufiler en ville sans souci, mais oubliez l'autoroute. Le vrai point à surveiller, c'est l'autonomie. Comptez jusqu'à 86 km sur le cycle WMTC, et 118 km si vous roulez tranquillement à 30 km/h. C'est court pour une moto, mais suffisant si vous l'utilisez juste pour aller bosser. Bon point en revanche, les deux batteries amovibles, 3,48 kWh en tout, se rechargent sur la moto ou à part, pratique quand on habite en appartement. Le 20 à 80 % demande environ deux heures sur une prise classique. Et il y a même une marche arrière de série, un détail pratique pour manoeuvrer.
Il y a un petit astérisque à poser. La Honcho est vendue sous la marque LiveWire et distribuée par le réseau Harley-Davidson, mais elle est en réalité produite par le taïwanais KYMCO. Une façon de produire vite et de toucher un public plus large, le vrai objectif de cette nouvelle gamme. La Trail démarre à 5 299 € et la Street à 5 799 €, avec une garantie qui change curieusement d'une version à l'autre, un an pour la Trail, deux ans pour la Street. Même si en France, on peut supposer que les deux ans seront imposés sur toute la gamme.
Sur le principe, l'idée est bonne. Une électrique légère, ouverte au permis A1, avec des batteries qu'on remonte chez soi, ça coche pas mal de cases pour rouler en ville. Le hic, c'est le prix. À plus de 5 000 €, la Honcho se paie le luxe d'être chère face à un 125 thermique, et son autonomie de 86 km la cantonne aux trajets courts. Reste le badge, l'attrait Harley-Davidson revisité à la sauce électrique, même si c'est du KYMCO sous la carrosserie.
Une électrique pensée pour le permis A1
L'idée est simple. Élargir la moto électrique à un public qui n'y touchait pas encore. La Honcho joue la carte du gabarit léger, environ 120 kg batteries comprises, et de l'équivalence 125 cm³, ce qui la rend compatible avec le permis A1 en Europe. De quoi viser large, du citadin au campeur en passant par le nouveau motard, exactement la cible affichée par LiveWire. Deux versions au menu. La Trail, plus baroudeuse, et la Street, plus urbaine, qui partagent l'essentiel mais changent de style et de hauteur de selle.
Ce qu'elle a dans le ventre
Côté chiffres, restons mesurés. La Honcho file jusqu'à 95 km/h et abat le 0 à 48 km/h en 3 secondes. De quoi se faufiler en ville sans souci, mais oubliez l'autoroute. Le vrai point à surveiller, c'est l'autonomie. Comptez jusqu'à 86 km sur le cycle WMTC, et 118 km si vous roulez tranquillement à 30 km/h. C'est court pour une moto, mais suffisant si vous l'utilisez juste pour aller bosser. Bon point en revanche, les deux batteries amovibles, 3,48 kWh en tout, se rechargent sur la moto ou à part, pratique quand on habite en appartement. Le 20 à 80 % demande environ deux heures sur une prise classique. Et il y a même une marche arrière de série, un détail pratique pour manoeuvrer.
Une Harley qui n'en est pas vraiment une
Il y a un petit astérisque à poser. La Honcho est vendue sous la marque LiveWire et distribuée par le réseau Harley-Davidson, mais elle est en réalité produite par le taïwanais KYMCO. Une façon de produire vite et de toucher un public plus large, le vrai objectif de cette nouvelle gamme. La Trail démarre à 5 299 € et la Street à 5 799 €, avec une garantie qui change curieusement d'une version à l'autre, un an pour la Trail, deux ans pour la Street. Même si en France, on peut supposer que les deux ans seront imposés sur toute la gamme.
On en dit quoi ?
Sur le principe, l'idée est bonne. Une électrique légère, ouverte au permis A1, avec des batteries qu'on remonte chez soi, ça coche pas mal de cases pour rouler en ville. Le hic, c'est le prix. À plus de 5 000 €, la Honcho se paie le luxe d'être chère face à un 125 thermique, et son autonomie de 86 km la cantonne aux trajets courts. Reste le badge, l'attrait Harley-Davidson revisité à la sauce électrique, même si c'est du KYMCO sous la carrosserie.