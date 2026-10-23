Watt Rally : 3 000 km tout électrique entre Amsterdam et la Norvège en 2027

On en dit quoi ?



L'idée est bien trouvée : plutôt que de répéter que l'électrique sait voyager, on envoie cent équipages le prouver sur la route. On remarque quand même que le terrain est le moins risqué d'Europe, avec des étapes courtes et des bornes rapides à tous les coins de rue une fois la frontière norvégienne passée. Ce sera donc moins un exploit qu'un grand voyage organisé entre passionnés, et ce n'est pas un reproche, c'est même probablement ce qui fera venir les familles. Pour une première édition qui vise les amateurs de road trip déjà passés à l'électrique, le concept tient la route.