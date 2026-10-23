Watt Rally : 3 000 km tout électrique entre Amsterdam et la Norvège en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Du 8 au 17 juin 2027, une centaine d'équipages prendront le départ d'Amsterdam pour rejoindre Hemsedal, dans les montagnes norvégiennes, uniquement en voiture électrique. Le Watt Rally, organisé par une agence française, se présente comme le premier rallye touristique entièrement pensé pour l'électrique, et les inscriptions démarrent à 890 euros par personne.
Derrière le projet, on trouve Access Organisation Group, une agence événementielle française qui organise des rallyes automobiles et des voyages touristiques depuis 2004, avec plus de vingt événements à son actif en Europe et au Maghreb et près de 1 500 équipages déjà accompagnés, le plus souvent au volant de véhicules historiques. Avec le Watt Rally, elle change de registre : il ne s'agit pas d'une catégorie électrique greffée sur un rallye classique, mais d'un événement construit dès le départ autour de la voiture à batterie, recharge comprise. BYD, XPENG, Volkswagen, Skoda ou encore Renault seront représentés sur la ligne de départ, chaque équipage venant avec sa propre voiture. Pas de chrono ni de spéciales au programme : de petits challenges accessibles à tous rythmeront les étapes, histoire de créer une dynamique entre les participants. On peut s'inscrire en couple, entre amis ou en famille, de une à quatre personnes par voiture, et de 18 à 77 ans.
Le départ sera donné le 8 juin 2027 à Amsterdam, avant une remontée progressive vers le nord par l'Allemagne, le Danemark puis la Suède, et une arrivée le 17 juin à Hemsedal, une station nichée dans les montagnes norvégiennes, entre vallées, lacs et routes panoramiques. Près de 3 000 kilomètres en dix jours, cela donne environ 300 kilomètres par étape, un rythme volontairement tranquille qui laisse de la place aux visites, aux animations et aux sessions de recharge, intégrées au voyage plutôt que subies. L'organisateur assume d'ailleurs cette philosophie : il ne s'agit pas d'aller vite, mais de montrer qu'une électrique se prête très bien aux longs parcours européens, autonomie et planification comprises. La Norvège s'est imposée naturellement comme destination finale : le pays est devenu la vitrine mondiale de la voiture électrique, avec une écrasante majorité de modèles à batterie dans les ventes de voitures neuves et un réseau de bornes dimensionné en conséquence.
La formule d'entrée, baptisée Adventure, donne accès au rallye, aux défis et à l'ensemble des animations, avec les outils nécessaires pour suivre le parcours, mais sans hébergement : à vous de réserver vos nuits le long de la route. Pour dormir sans vous en occuper, la formule Confort facture près de 2 800 euros par personne avec des hôtels trois et quatre étoiles et les petits-déjeuners, alors que la Premium frôle les 5 000 euros en demi-pension dans des établissements quatre et cinq étoiles. La voiture, elle, reste la vôtre du début à la fin, ce qui limite l'addition pour qui roule déjà en électrique au quotidien. Les inscriptions se font directement sur le site de l'organisateur, watt-rally.com.
L'idée est bien trouvée : plutôt que de répéter que l'électrique sait voyager, on envoie cent équipages le prouver sur la route. On remarque quand même que le terrain est le moins risqué d'Europe, avec des étapes courtes et des bornes rapides à tous les coins de rue une fois la frontière norvégienne passée. Ce sera donc moins un exploit qu'un grand voyage organisé entre passionnés, et ce n'est pas un reproche, c'est même probablement ce qui fera venir les familles. Pour une première édition qui vise les amateurs de road trip déjà passés à l'électrique, le concept tient la route.
Pensé pour l'électrique
Derrière le projet, on trouve Access Organisation Group, une agence événementielle française qui organise des rallyes automobiles et des voyages touristiques depuis 2004, avec plus de vingt événements à son actif en Europe et au Maghreb et près de 1 500 équipages déjà accompagnés, le plus souvent au volant de véhicules historiques. Avec le Watt Rally, elle change de registre : il ne s'agit pas d'une catégorie électrique greffée sur un rallye classique, mais d'un événement construit dès le départ autour de la voiture à batterie, recharge comprise. BYD, XPENG, Volkswagen, Skoda ou encore Renault seront représentés sur la ligne de départ, chaque équipage venant avec sa propre voiture. Pas de chrono ni de spéciales au programme : de petits challenges accessibles à tous rythmeront les étapes, histoire de créer une dynamique entre les participants. On peut s'inscrire en couple, entre amis ou en famille, de une à quatre personnes par voiture, et de 18 à 77 ans.
Cinq pays en dix jours
Le départ sera donné le 8 juin 2027 à Amsterdam, avant une remontée progressive vers le nord par l'Allemagne, le Danemark puis la Suède, et une arrivée le 17 juin à Hemsedal, une station nichée dans les montagnes norvégiennes, entre vallées, lacs et routes panoramiques. Près de 3 000 kilomètres en dix jours, cela donne environ 300 kilomètres par étape, un rythme volontairement tranquille qui laisse de la place aux visites, aux animations et aux sessions de recharge, intégrées au voyage plutôt que subies. L'organisateur assume d'ailleurs cette philosophie : il ne s'agit pas d'aller vite, mais de montrer qu'une électrique se prête très bien aux longs parcours européens, autonomie et planification comprises. La Norvège s'est imposée naturellement comme destination finale : le pays est devenu la vitrine mondiale de la voiture électrique, avec une écrasante majorité de modèles à batterie dans les ventes de voitures neuves et un réseau de bornes dimensionné en conséquence.
Trois formules au choix
La formule d'entrée, baptisée Adventure, donne accès au rallye, aux défis et à l'ensemble des animations, avec les outils nécessaires pour suivre le parcours, mais sans hébergement : à vous de réserver vos nuits le long de la route. Pour dormir sans vous en occuper, la formule Confort facture près de 2 800 euros par personne avec des hôtels trois et quatre étoiles et les petits-déjeuners, alors que la Premium frôle les 5 000 euros en demi-pension dans des établissements quatre et cinq étoiles. La voiture, elle, reste la vôtre du début à la fin, ce qui limite l'addition pour qui roule déjà en électrique au quotidien. Les inscriptions se font directement sur le site de l'organisateur, watt-rally.com.
On en dit quoi ?
L'idée est bien trouvée : plutôt que de répéter que l'électrique sait voyager, on envoie cent équipages le prouver sur la route. On remarque quand même que le terrain est le moins risqué d'Europe, avec des étapes courtes et des bornes rapides à tous les coins de rue une fois la frontière norvégienne passée. Ce sera donc moins un exploit qu'un grand voyage organisé entre passionnés, et ce n'est pas un reproche, c'est même probablement ce qui fera venir les familles. Pour une première édition qui vise les amateurs de road trip déjà passés à l'électrique, le concept tient la route.