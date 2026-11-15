On peut enfin acheter un Tesla Cybercab (sans volant) pour 29 990$, mais sous conditions !
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla vient de franchir une nouvelle étape dans le déploiement de son Cybercab, ce petit véhicule électrique entièrement autonome, dépourvu de volant et de pédales. Après avoir réservé son utilisation aux services de robotaxis, le constructeur américain commence à proposer son étonnante voiture aux particuliers, avec un tarif plutôt alléchant de 29 990 dollars. Mais attention, derrière cette annonce se cachent plusieurs contraintes de taille !
C'est par l'intermédiaire de son compte
Le tarif affiché est de 29 990 dollars, mais il faudra également souscrire un abonnement
Autre restriction importante : les propriétaires ne pourront pas utiliser leur Cybercab n'importe où. Ashok Elluswamy, responsable de l'IA chez Tesla, a confirmé que les véhicules personnels seraient limités aux mêmes zones géographiques que le service Robotaxi.
Actuellement, ces zones concernent certaines parties de Miami, Orlando et Tampa en Floride, ainsi qu'Austin, Dallas, Fort Worth, Houston et San Antonio au Texas. Autrement dit, impossible de partir en vacances ou de traverser les États-Unis avec son Cybercab ! Même un simple trajet quotidien pourrait devenir problématique si la destination se trouve en dehors des secteurs autorisés.
Tesla évoque de premières livraisons dès décembre 2026, mais plusieurs obstacles réglementaires subsistent. La NHTSA, l'agence américaine de sécurité routière, a notamment ouvert une enquête sur la procédure d'autocertification du Cybercab, qui ne possède aucune commande manuelle conventionnelle.
Cette procédure pourrait compliquer sa commercialisation, même si elle ne signifie pas nécessairement une interdiction. Quant à une arrivée en Europe, elle semble encore lointaine compte tenu des contraintes réglementaires.
À 29 990 dollars, le Cybercab paraît séduisant, mais entre l'abonnement obligatoire, les restrictions géographiques et les incertitudes administratives, cette voiture du futur reste pour le moment réservée à une clientèle très particulière !
Et vous, achèteriez-vous un Cybercab ?
Un Cybercab à moins de 30 000 dollars !
C'est par l'intermédiaire de son compte
Robotaxisur X que Tesla a annoncé l'envoi des premières invitations permettant à certains clients de commander leur Cybercab. Jusqu'à présent, le constructeur envisageait surtout de vendre son véhicule à des entreprises capables de développer des flottes de taxis autonomes.
Le tarif affiché est de 29 990 dollars, mais il faudra également souscrire un abonnement
Autonomy Subscriptionfacturé 299 dollars par mois, soit 3 588 dollars supplémentaires chaque année ! Et contrairement aux options de conduite autonome traditionnelles, cet abonnement est indispensable : le Cybercab ne possède ni volant, ni pédales, ni commandes permettant de reprendre le contrôle. Sans système autonome actif, impossible de conduire ! En réalité, on peut de même le déplacer à quelques km/h grâce à des commandes sur l'écran tactile, mais uniquement pour du dépannage.
Impossible de rouler partout !
Autre restriction importante : les propriétaires ne pourront pas utiliser leur Cybercab n'importe où. Ashok Elluswamy, responsable de l'IA chez Tesla, a confirmé que les véhicules personnels seraient limités aux mêmes zones géographiques que le service Robotaxi.
Actuellement, ces zones concernent certaines parties de Miami, Orlando et Tampa en Floride, ainsi qu'Austin, Dallas, Fort Worth, Houston et San Antonio au Texas. Autrement dit, impossible de partir en vacances ou de traverser les États-Unis avec son Cybercab ! Même un simple trajet quotidien pourrait devenir problématique si la destination se trouve en dehors des secteurs autorisés.
Des livraisons dès décembre 2026 ?
Tesla évoque de premières livraisons dès décembre 2026, mais plusieurs obstacles réglementaires subsistent. La NHTSA, l'agence américaine de sécurité routière, a notamment ouvert une enquête sur la procédure d'autocertification du Cybercab, qui ne possède aucune commande manuelle conventionnelle.
Cette procédure pourrait compliquer sa commercialisation, même si elle ne signifie pas nécessairement une interdiction. Quant à une arrivée en Europe, elle semble encore lointaine compte tenu des contraintes réglementaires.
À 29 990 dollars, le Cybercab paraît séduisant, mais entre l'abonnement obligatoire, les restrictions géographiques et les incertitudes administratives, cette voiture du futur reste pour le moment réservée à une clientèle très particulière !
Et vous, achèteriez-vous un Cybercab ?