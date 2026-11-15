On peut enfin acheter un Tesla Cybercab (sans volant) pour 29 990$, mais sous conditions !

Un Cybercab à moins de 30 000 dollars !

Robotaxi

Autonomy Subscription

Impossible de rouler partout !

Des livraisons dès décembre 2026 ?

Jusqu'à présent, le constructeur envisageait surtout de vendre son véhicule à des entreprises capables de développer des flottes de taxis autonomes., mais il faudra également souscrire un abonnementfacturé 299 dollars par mois,Et contrairement aux options de conduite autonome traditionnelles, cet abonnement est indispensable : le Cybercab ne possède ni volant, ni pédales, ni commandes permettant de reprendre le contrôle. Sans système autonome actif, impossible de conduire !Actuellement, ces zones concernent certaines parties de. Autrement dit, impossible de partir en vacances ou de traverser les États-Unis avec son Cybercab ! Même un simple trajet quotidien pourrait devenir problématique si la destination se trouve en dehors des secteurs autorisés.Cette procédure pourrait compliquer sa commercialisation, même si elle ne signifie pas nécessairement une interdiction.cette voiture du futur reste pour le moment réservée à une clientèle très particulière !