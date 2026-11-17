On en dit quoi ?



Deux fois plus d'embauches que de départs, des CDI pour des intérimaires qui enchaînaient les contrats depuis des années, difficile de crier au scandale. Il faut quand même appeler ça par son nom, un plan social chez les cols blancs, le deuxième en six mois après celui de l'ingénierie, pendant que les marques chinoises installent tranquillement leurs usines en Europe. Renault préfère désormais payer des bras plutôt que des bureaux.