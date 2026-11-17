Renault : deux embauches pour un départ, l'électrique rebat les cartes des usines françaises
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault a présenté aux syndicats un plan de 1 000 départs volontaires qui vise les cols blancs de ses usines françaises. Dans le même temps, le groupe promet 2 000 embauches d'ici 2028, pour l'essentiel des opérateurs destinés aux chaînes de ses voitures électriques. Une bascule assez rare dans l'industrie française, sur fond de concurrence chinoise de plus en plus agressive.
Le plan présenté aux partenaires sociaux le 16 novembre prévoit jusqu'à 1 000 suppressions de postes sur les quelque 15 000 salariés du périmètre industriel français, uniquement sur la base du volontariat, et uniquement chez les cols blancs qui gravitent autour de la production, du contrôle qualité aux approvisionnements. Les opérateurs des chaînes de montage ne sont pas concernés. Une dizaine de sites sont touchés, et la direction veut aller vite puisque le dossier doit être bouclé d'ici six à neuf mois. Rien n'est encore signé par contre, l'accord doit passer par les syndicats, et la CFDT dénonce déjà un calendrier mené au pas de course.
En face, Renault promet donc 2 000 créations de postes d'ici 2028, dont 1 650 opérateurs de production, en grande partie des intérimaires déjà présents dans les ateliers et qui passeront en CDI, le reste se répartissant entre les fonctions liées à la fabrication et des jeunes diplômés. Il faut dire que les ventes de voitures électriques du groupe ont bondi de plus de 70 % depuis le début de l'année, portées par la R5 et la nouvelle Twingo, et que les usines du Nord tournent à plein, entre Douai qui assemble la R5 et le Scénic et Maubeuge qui fabrique la R4. Le constructeur annonce au passage près de 500 000 heures de formation pour accompagner les salariés vers la robotique, l'électronique et l'IA.
Ce chantier s'ajoute aux 800 suppressions de postes déjà annoncées en juin dans l'ingénierie, toujours sur la base du volontariat. La direction ne s'en cache pas, ses usines françaises restent plus chères que ses meilleures usines à l'international, et le groupe veut surtout réduire l'écart avec des constructeurs chinois qui cassent les prix sur les petites voitures électriques, exactement le terrain où Renault place la R5 et la Twingo. Thierry Charvet, le patron de l'industrie du groupe, assume une activité très soutenue dans les usines et un modèle à ajuster autour.
Deux fois plus d'embauches que de départs, des CDI pour des intérimaires qui enchaînaient les contrats depuis des années, difficile de crier au scandale. Il faut quand même appeler ça par son nom, un plan social chez les cols blancs, le deuxième en six mois après celui de l'ingénierie, pendant que les marques chinoises installent tranquillement leurs usines en Europe. Renault préfère désormais payer des bras plutôt que des bureaux.
C'est le tertiaire qui trinque
Le plan présenté aux partenaires sociaux le 16 novembre prévoit jusqu'à 1 000 suppressions de postes sur les quelque 15 000 salariés du périmètre industriel français, uniquement sur la base du volontariat, et uniquement chez les cols blancs qui gravitent autour de la production, du contrôle qualité aux approvisionnements. Les opérateurs des chaînes de montage ne sont pas concernés. Une dizaine de sites sont touchés, et la direction veut aller vite puisque le dossier doit être bouclé d'ici six à neuf mois. Rien n'est encore signé par contre, l'accord doit passer par les syndicats, et la CFDT dénonce déjà un calendrier mené au pas de course.
L'électrique réclame des bras
En face, Renault promet donc 2 000 créations de postes d'ici 2028, dont 1 650 opérateurs de production, en grande partie des intérimaires déjà présents dans les ateliers et qui passeront en CDI, le reste se répartissant entre les fonctions liées à la fabrication et des jeunes diplômés. Il faut dire que les ventes de voitures électriques du groupe ont bondi de plus de 70 % depuis le début de l'année, portées par la R5 et la nouvelle Twingo, et que les usines du Nord tournent à plein, entre Douai qui assemble la R5 et le Scénic et Maubeuge qui fabrique la R4. Le constructeur annonce au passage près de 500 000 heures de formation pour accompagner les salariés vers la robotique, l'électronique et l'IA.
Un écart de compétitivité avec la Chine
Ce chantier s'ajoute aux 800 suppressions de postes déjà annoncées en juin dans l'ingénierie, toujours sur la base du volontariat. La direction ne s'en cache pas, ses usines françaises restent plus chères que ses meilleures usines à l'international, et le groupe veut surtout réduire l'écart avec des constructeurs chinois qui cassent les prix sur les petites voitures électriques, exactement le terrain où Renault place la R5 et la Twingo. Thierry Charvet, le patron de l'industrie du groupe, assume une activité très soutenue dans les usines et un modèle à ajuster autour.
On en dit quoi ?
Deux fois plus d'embauches que de départs, des CDI pour des intérimaires qui enchaînaient les contrats depuis des années, difficile de crier au scandale. Il faut quand même appeler ça par son nom, un plan social chez les cols blancs, le deuxième en six mois après celui de l'ingénierie, pendant que les marques chinoises installent tranquillement leurs usines en Europe. Renault préfère désormais payer des bras plutôt que des bureaux.