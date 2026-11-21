Une visualisation digne d'un jeu vidéo !

Des progrès sur les limitations de vitesse et les nids-de-poule

Une conduite autonome 25 fois plus sûre ?

Reste que cette nouvelle interface est particulièrement séduisante. À défaut de pouvoir jouer à GTA au volant, Tesla semble désormais vouloir transformer la conduite autonome en véritable expérience visuelle !

Parmi elles,Mais derrière cette interface spectaculaire, Tesla promet également de gros progrès en matière de sécurité et de conduite.Contrairement à l'affichage actuel, qui modélise assez sommairement les voitures, les piétons ou les bâtiments,On se croirait presque dans GTA, avec une vue virtuelle de la route, des infrastructures et des obstacles environnants !Tesla affirme également que. Le conducteur pourrait même visualiser plus précisément les intentions du FSD, afin de mieux comprendre ses décisions.Parmi les améliorations annoncées, on retrouve. Le système serait également capable de mieux détecter les nids-de-poule et d'éviter les grandes flaques d'eau., des radars et lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Autre nouveauté intéressante : le FSD pourra fonctionner avec un porte-vélos installé sur l'attelage, grâce à un nouveau mode dédié.Enfin,, tandis que le stationnement pourra tenir compte des habitudes de chacun.Attention toutefois,. Difficile donc de savoir si cette version 15 constitue réellement le bond technologique promis par Elon Mus, d'autant que les précédentes versions du FSD ont parfois introduit de nouveaux comportements problématiques, malgré leurs améliorations.Rappelons enfin queEt en Europe, son déploiement dépend toujours des autorisations réglementaires, notamment en France, où l'on semble vouloir à tout prix repousser son autorisation (même en version supervisée).