Le FSD v15 de Tesla offre un réalisme digne de GTA !
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla a commencé a déployer son FSD (sa conduite 100% autonome) en version v15 et les nouveautés sont impressionnantes !
Parmi elles, une visualisation 3D de l'environnement qui rappelle furieusement les jeux vidéo modernes, notamment GTA ! Mais derrière cette interface spectaculaire, Tesla promet également de gros progrès en matière de sécurité et de conduite.
C'est sans doute la nouveauté la plus spectaculaire de cette version 15 : Tesla introduit « Reality View », également appelé Tesla Augmented Reality, une représentation extrêmement détaillée de l'environnement du véhicule.
Contrairement à l'affichage actuel, qui modélise assez sommairement les voitures, les piétons ou les bâtiments, cette nouvelle interface reproduit les rues avec un réalisme saisissant. On se croirait presque dans GTA, avec une vue virtuelle de la route, des infrastructures et des obstacles environnants !
Tesla affirme également que cette nouvelle représentation nécessite moins de puissance de calcul, grâce à une architecture unifiée. Le conducteur pourrait même visualiser plus précisément les intentions du FSD, afin de mieux comprendre ses décisions.
Mais Tesla ne s'est pas contenté de revoir les graphismes ! Le constructeur annonce une refonte importante de son réseau neuronal, avec un nouvel encodeur visuel partagé entre le FSD, les Robotaxis et le robot Optimus.
Parmi les améliorations annoncées, on retrouve une meilleure reconnaissance des panneaux de signalisation, des petits animaux, des débris et même des chaînes sur la chaussée. Le système serait également capable de mieux détecter les nids-de-poule et d'éviter les grandes flaques d'eau.
La gestion des limitations de vitesse progresse aussi, notamment à proximité des écoles, des radars et lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Autre nouveauté intéressante : le FSD pourra fonctionner avec un porte-vélos installé sur l'attelage, grâce à un nouveau mode dédié.
Enfin, la navigation devient plus intelligente, en apprenant les préférences des conducteurs, tandis que le stationnement pourra tenir compte des habitudes de chacun.
Tesla avance surtout un chiffre spectaculaire : une amélioration d'un facteur 25 du taux d'interventions critiques, autrement dit des situations nécessitant une reprise en main pour éviter un danger.
Attention toutefois, le constructeur ne communique toujours pas les données brutes permettant de vérifier cette progression. Difficile donc de savoir si cette version 15 constitue réellement le bond technologique promis par Elon Mus, d'autant que les précédentes versions du FSD ont parfois introduit de nouveaux comportements problématiques, malgré leurs améliorations.
Rappelons enfin que le FSD reste un système supervisé, qui nécessite l'attention permanente du conducteur. Et en Europe, son déploiement dépend toujours des autorisations réglementaires, notamment en France, où l'on semble vouloir à tout prix repousser son autorisation (même en version supervisée).
Parmi elles, une visualisation 3D de l'environnement qui rappelle furieusement les jeux vidéo modernes, notamment GTA ! Mais derrière cette interface spectaculaire, Tesla promet également de gros progrès en matière de sécurité et de conduite.
Une visualisation digne d'un jeu vidéo !
C'est sans doute la nouveauté la plus spectaculaire de cette version 15 : Tesla introduit « Reality View », également appelé Tesla Augmented Reality, une représentation extrêmement détaillée de l'environnement du véhicule.
Contrairement à l'affichage actuel, qui modélise assez sommairement les voitures, les piétons ou les bâtiments, cette nouvelle interface reproduit les rues avec un réalisme saisissant. On se croirait presque dans GTA, avec une vue virtuelle de la route, des infrastructures et des obstacles environnants !
Tesla affirme également que cette nouvelle représentation nécessite moins de puissance de calcul, grâce à une architecture unifiée. Le conducteur pourrait même visualiser plus précisément les intentions du FSD, afin de mieux comprendre ses décisions.
Des progrès sur les limitations de vitesse et les nids-de-poule
Mais Tesla ne s'est pas contenté de revoir les graphismes ! Le constructeur annonce une refonte importante de son réseau neuronal, avec un nouvel encodeur visuel partagé entre le FSD, les Robotaxis et le robot Optimus.
Parmi les améliorations annoncées, on retrouve une meilleure reconnaissance des panneaux de signalisation, des petits animaux, des débris et même des chaînes sur la chaussée. Le système serait également capable de mieux détecter les nids-de-poule et d'éviter les grandes flaques d'eau.
La gestion des limitations de vitesse progresse aussi, notamment à proximité des écoles, des radars et lorsque les conditions météorologiques se dégradent. Autre nouveauté intéressante : le FSD pourra fonctionner avec un porte-vélos installé sur l'attelage, grâce à un nouveau mode dédié.
Enfin, la navigation devient plus intelligente, en apprenant les préférences des conducteurs, tandis que le stationnement pourra tenir compte des habitudes de chacun.
Une conduite autonome 25 fois plus sûre ?
Tesla avance surtout un chiffre spectaculaire : une amélioration d'un facteur 25 du taux d'interventions critiques, autrement dit des situations nécessitant une reprise en main pour éviter un danger.
Attention toutefois, le constructeur ne communique toujours pas les données brutes permettant de vérifier cette progression. Difficile donc de savoir si cette version 15 constitue réellement le bond technologique promis par Elon Mus, d'autant que les précédentes versions du FSD ont parfois introduit de nouveaux comportements problématiques, malgré leurs améliorations.
Rappelons enfin que le FSD reste un système supervisé, qui nécessite l'attention permanente du conducteur. Et en Europe, son déploiement dépend toujours des autorisations réglementaires, notamment en France, où l'on semble vouloir à tout prix repousser son autorisation (même en version supervisée).
Reste que cette nouvelle interface est particulièrement séduisante. À défaut de pouvoir jouer à GTA au volant, Tesla semble désormais vouloir transformer la conduite autonome en véritable expérience visuelle !