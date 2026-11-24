Xpeng fait tester sa voiture autonome à Paris, vous voulez essayer ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois Xpeng ouvre les portes de sa concession parisienne pour faire tester son système d'aide à la conduite NGP au grand public, à bord d'une L03 et avec un conducteur de sécurité à côté. Une première pour une marque chinoise en Europe, en attendant un vrai lancement commercial prévu pour 2027, et à condition que la réglementation suive.
Jusqu'ici réservés aux journalistes, ces essais s'ouvrent maintenant à n'importe qui veut s'inscrire, et tout se passe dans la seule concession Xpeng parisienne, au 10 boulevard Gouvion-Saint-Cyr dans le 17e, donc inutile de passer voir votre revendeur du coin. Le principe est simple, vous montez dans une L03 Performance Ultra, un conducteur de sécurité reste au volant par précaution, et la voiture se débrouille pendant une démonstration d'une trentaine de minutes en conditions réelles. Les réservations se font par téléphone jusqu'au 28 novembre.
Le système s'appelle maintenant NGP, pour Next Generation Pilot, l'évolution de l'ancien XNGP que Xpeng avait mis en avant au Mondial de l'Auto en octobre. Sa particularité, c'est qu'il n'utilise que des caméras, sans le lidar que beaucoup de constructeurs jugent indispensable, et qu'il tourne sur les puces maison Turing de la marque, jusqu'à 2 250 TOPS de puissance de calcul sur la version Ultra. Xpeng classe tout ça en niveau 2++, autrement dit une aide à la conduite très poussée mais qui demande encore un humain prêt à reprendre la main, pas une voiture qui roule seule pendant que vous dormez. Et la marque ne se présente même plus comme un constructeur auto, mais comme une entreprise de
Le vrai lancement commercial, lui, est annoncé pour 2027, voire le tout début d'année selon certaines sources, et il dépendra entièrement du feu vert des régulateurs européens. Le calendrier colle d'ailleurs au règlement UN R171 sur l'aide à la conduite urbaine, attendu pour janvier 2027, ce qui n'est sûrement pas un hasard. Pour le moment, Xpeng avance derrière son slogan
C'est sympa de faire essayer au public une techno qu'on n'a pas encore le droit de vendre, et c'est là tout l'intérêt de l'opération, Xpeng occupe le terrain et récolte des réactions pendant que Tesla attend toujours l'homologation de son FSD par chez nous. Le pari du tout-caméra reste à prouver sur nos routes européennes, bien plus capricieuses que les larges avenues chinoises, et un niveau 2++ n'a rien de la voiture autonome que le nom laisse imaginer. Mais sur l'image, le coup est réussi.
Pour voir la L03 au-delà de la démonstration, cet essai de la L03 à 34 990 euros vaut le détour, et notre chaîne YouTube prolonge l'essai en images.
Des essais ouverts à tous
Jusqu'ici réservés aux journalistes, ces essais s'ouvrent maintenant à n'importe qui veut s'inscrire, et tout se passe dans la seule concession Xpeng parisienne, au 10 boulevard Gouvion-Saint-Cyr dans le 17e, donc inutile de passer voir votre revendeur du coin. Le principe est simple, vous montez dans une L03 Performance Ultra, un conducteur de sécurité reste au volant par précaution, et la voiture se débrouille pendant une démonstration d'une trentaine de minutes en conditions réelles. Les réservations se font par téléphone jusqu'au 28 novembre.
Rien que des caméras
Le système s'appelle maintenant NGP, pour Next Generation Pilot, l'évolution de l'ancien XNGP que Xpeng avait mis en avant au Mondial de l'Auto en octobre. Sa particularité, c'est qu'il n'utilise que des caméras, sans le lidar que beaucoup de constructeurs jugent indispensable, et qu'il tourne sur les puces maison Turing de la marque, jusqu'à 2 250 TOPS de puissance de calcul sur la version Ultra. Xpeng classe tout ça en niveau 2++, autrement dit une aide à la conduite très poussée mais qui demande encore un humain prêt à reprendre la main, pas une voiture qui roule seule pendant que vous dormez. Et la marque ne se présente même plus comme un constructeur auto, mais comme une entreprise de
Physical AI, drone et robot compris.
2027, si la loi suit
Le vrai lancement commercial, lui, est annoncé pour 2027, voire le tout début d'année selon certaines sources, et il dépendra entièrement du feu vert des régulateurs européens. Le calendrier colle d'ailleurs au règlement UN R171 sur l'aide à la conduite urbaine, attendu pour janvier 2027, ce qui n'est sûrement pas un hasard. Pour le moment, Xpeng avance derrière son slogan
en Europe, pour l'Europe, avec l'Europemais reste très flou sur les détails, puisque il n'y a toujours ni calendrier pays par pays, ni liste des modèles concernés, ni le moindre prix pour le marché européen.
On en dit quoi ?
C'est sympa de faire essayer au public une techno qu'on n'a pas encore le droit de vendre, et c'est là tout l'intérêt de l'opération, Xpeng occupe le terrain et récolte des réactions pendant que Tesla attend toujours l'homologation de son FSD par chez nous. Le pari du tout-caméra reste à prouver sur nos routes européennes, bien plus capricieuses que les larges avenues chinoises, et un niveau 2++ n'a rien de la voiture autonome que le nom laisse imaginer. Mais sur l'image, le coup est réussi.
Pour voir la L03 au-delà de la démonstration, cet essai de la L03 à 34 990 euros vaut le détour, et notre chaîne YouTube prolonge l'essai en images.