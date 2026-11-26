CarPlay Ultra : pourquoi aucune voiture vendue en France ne l'affiche ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a présenté CarPlay Ultra comme le futur du tableau de bord, avec une poignée de constructeurs prêts à sauter le pas. Dix-huit mois après le lancement, la liste compte toujours une bonne dizaine de marques engagées, et pourtant une seule a vraiment équipé ses voitures. Plusieurs noms, d'ailleurs, ont déjà fait machine arrière.
Treize marques sont aujourd'hui censées rejoindre le mouvement : Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan et Porsche. Le détail amusant, c'est qu'Apple n'a jamais mis cette liste en ligne. Ce recensement vient en réalité de nos confrères de 9to5Mac, arrêté au mois d'avril. On remonte pourtant loin. CarPlay Ultra avait été teasé dès la WWDC 2022, puis repromis en décembre 2023 avec Porsche et Aston Martin annoncés en premiers partenaires pour 2024. Cette échéance est passée sans que rien n'arrive.
Le vrai lancement a finalement eu lieu en mai 2025. Il se résume encore à Aston Martin, pour les conducteurs américains et canadiens équipés d'un iPhone 12 ou plus récent sous iOS 18.5. Là où le CarPlay classique se contentait de l'écran central, cette version prend la main sur l'ensemble du tableau de bord, jusqu'au combiné d'instruments derrière le volant, avec compteurs et jauges aux couleurs du constructeur. Hyundai, Kia et Genesis ont bien signé. Selon Bloomberg, au moins un modèle Hyundai ou Kia devrait l'embarquer au second semestre, l'IONIQ 3 tenant la corde côté rumeurs. Les intéressés, eux, n'ont encore rien confirmé.
Le plus parlant se trouve peut-être du côté de ceux qui ont quitté le navire. Mercedes a abandonné l'idée dès 2024. Le Financial Times a ensuite révélé qu'Audi, Volvo, Polestar et Renault avaient renoncé à leur tour, alors qu'Apple les présentait au départ comme des partenaires acquis. Ford reste sur la liste mais traîne des pieds. Son patron Jim Farley a reconnu ne pas aimer l'exécution de ce premier round, tout en jurant rester très attaché à Apple. Par chez nous, le verdict est sec : Renault ayant tourné le dos au projet, aucune voiture vendue en France n'est concernée pour le moment.
C'est quand même un drôle d'écart entre l'ambition affichée à la WWDC 2022 et la réalité de fin 2026, une seule marque de luxe au compteur et une pluie de défections. Les constructeurs, on le comprend, n'ont aucune envie de laisser Apple s'installer jusque derrière le volant et récupérer au passage les données de conduite. Le silence d'Apple sur un calendrier précis en dit déjà long. Tant qu'aucun modèle grand public ne débarque, CarPlay Ultra ressemble davantage à une démo réservée au luxe qu'à un futur standard automobile.
Si l'avenir de CarPlay dans les voitures vous préoccupe, lisez cet article sur General Motors, qui abandonne CarPlay sur ses électriques, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
Une liste que même Apple ne publie pas
Treize marques sont aujourd'hui censées rejoindre le mouvement : Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan et Porsche. Le détail amusant, c'est qu'Apple n'a jamais mis cette liste en ligne. Ce recensement vient en réalité de nos confrères de 9to5Mac, arrêté au mois d'avril. On remonte pourtant loin. CarPlay Ultra avait été teasé dès la WWDC 2022, puis repromis en décembre 2023 avec Porsche et Aston Martin annoncés en premiers partenaires pour 2024. Cette échéance est passée sans que rien n'arrive.
Aston Martin, toujours seul sur la route
Le vrai lancement a finalement eu lieu en mai 2025. Il se résume encore à Aston Martin, pour les conducteurs américains et canadiens équipés d'un iPhone 12 ou plus récent sous iOS 18.5. Là où le CarPlay classique se contentait de l'écran central, cette version prend la main sur l'ensemble du tableau de bord, jusqu'au combiné d'instruments derrière le volant, avec compteurs et jauges aux couleurs du constructeur. Hyundai, Kia et Genesis ont bien signé. Selon Bloomberg, au moins un modèle Hyundai ou Kia devrait l'embarquer au second semestre, l'IONIQ 3 tenant la corde côté rumeurs. Les intéressés, eux, n'ont encore rien confirmé.
Les défections s'accumulent
Le plus parlant se trouve peut-être du côté de ceux qui ont quitté le navire. Mercedes a abandonné l'idée dès 2024. Le Financial Times a ensuite révélé qu'Audi, Volvo, Polestar et Renault avaient renoncé à leur tour, alors qu'Apple les présentait au départ comme des partenaires acquis. Ford reste sur la liste mais traîne des pieds. Son patron Jim Farley a reconnu ne pas aimer l'exécution de ce premier round, tout en jurant rester très attaché à Apple. Par chez nous, le verdict est sec : Renault ayant tourné le dos au projet, aucune voiture vendue en France n'est concernée pour le moment.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle d'écart entre l'ambition affichée à la WWDC 2022 et la réalité de fin 2026, une seule marque de luxe au compteur et une pluie de défections. Les constructeurs, on le comprend, n'ont aucune envie de laisser Apple s'installer jusque derrière le volant et récupérer au passage les données de conduite. Le silence d'Apple sur un calendrier précis en dit déjà long. Tant qu'aucun modèle grand public ne débarque, CarPlay Ultra ressemble davantage à une démo réservée au luxe qu'à un futur standard automobile.
Si l'avenir de CarPlay dans les voitures vous préoccupe, lisez cet article sur General Motors, qui abandonne CarPlay sur ses électriques, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.