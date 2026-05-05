Apple actualise la liste des constructeurs toujours engagés sur CarPlay Ultra
Par Vincent Lautier - Publié le
CarPlay Ultra arrive enfin chez d'autres constructeurs qu'Aston Martin. Apple a confirmé une liste de treize marques engagées sur cette nouvelle version de son système embarqué, dont Hyundai, Kia, Ford ou encore Porsche. Et le futur SUV électrique Hyundai IONIQ 3 pourrait être le premier modèle "accessible" à proposer la techno, sous les 35 000 euros.
Apple a actualisé sa liste officielle des constructeurs engagés sur CarPlay Ultra. On y trouve treize marques au total : Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan et Porsche. Pour rappel, cette nouvelle version de CarPlay annoncée à la WWDC 2022 va bien plus loin que la simple projection de l'iPhone sur l'écran central. Elle prend la main sur tous les écrans du véhicule, dont le tableau de bord, et adapte l'interface aux jauges et aux instruments du modèle. Aujourd'hui, seul Aston Martin propose réellement la fonction à ses clients aux États-Unis et au Canada.
La vraie nouveauté vient de chez Hyundai. Selon Top Gear et plus récemment Mark Gurman pour Bloomberg, le futur IONIQ 3 électrique pourrait être le premier véhicule accessible à embarquer CarPlay Ultra. Hyundai a présenté la voiture en avril 2026 sans confirmer la fonction, mais Bloomberg parle d'au moins un nouveau modèle Hyundai ou Kia équipé d'ici la fin de l'année. Au tarif annoncé autour de 28 000 euros, la IONIQ 3 serait à des années-lumière des 200 000 dollars demandés pour une Aston Martin. Si la rumeur se confirme, ce serait l'ouverture grand public attendue depuis le début.
Le tableau n'est pas tout rose. Ford fait partie de la liste mais son patron Jim Farley a confié récemment ne pas être emballé par la première version d'Ultra.
Tout ceci montre que CarPlay Ultra peine à convaincre les constructeurs de céder le contrôle de leurs interfaces à Apple. C'est devenu un classique de la tech automobile : les marques veulent garder la main sur l'expérience, sur les données et sur la monétisation des services connectés. Pourtant si la IONIQ 3 tient ses promesses sous les 30 000 euros, ça pourrait débloquer la machine et forcer les autres à suivre. Le souci, c'est que même les engagés actuels n'ont aucune date claire de déploiement, et Apple elle-même ne communique pas de calendrier.
Une liste qui se précise
Apple a actualisé sa liste officielle des constructeurs engagés sur CarPlay Ultra. On y trouve treize marques au total : Acura, Aston Martin, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land Rover, Lincoln, Nissan et Porsche. Pour rappel, cette nouvelle version de CarPlay annoncée à la WWDC 2022 va bien plus loin que la simple projection de l'iPhone sur l'écran central. Elle prend la main sur tous les écrans du véhicule, dont le tableau de bord, et adapte l'interface aux jauges et aux instruments du modèle. Aujourd'hui, seul Aston Martin propose réellement la fonction à ses clients aux États-Unis et au Canada.
L'IONIQ 3 pour démocratiser le système
La vraie nouveauté vient de chez Hyundai. Selon Top Gear et plus récemment Mark Gurman pour Bloomberg, le futur IONIQ 3 électrique pourrait être le premier véhicule accessible à embarquer CarPlay Ultra. Hyundai a présenté la voiture en avril 2026 sans confirmer la fonction, mais Bloomberg parle d'au moins un nouveau modèle Hyundai ou Kia équipé d'ici la fin de l'année. Au tarif annoncé autour de 28 000 euros, la IONIQ 3 serait à des années-lumière des 200 000 dollars demandés pour une Aston Martin. Si la rumeur se confirme, ce serait l'ouverture grand public attendue depuis le début.
Ford freine, plusieurs marques claquent la porte
Le tableau n'est pas tout rose. Ford fait partie de la liste mais son patron Jim Farley a confié récemment ne pas être emballé par la première version d'Ultra.
On y travaille, on n'aime pas l'exécution actuelle, mais on est très engagés avec Apple, a-t-il déclaré, tout en précisant en avoir parlé
plusieurs fois avec Tim. Plus inquiétant, plusieurs constructeurs initialement annoncés ont quitté le navire : Mercedes-Benz dès 2024, puis Audi, Volvo, Polestar et Renault selon le Financial Times. La liste des engagés s'est bien rétrécie depuis les promesses originales d'Apple.
On en dit quoi ?
Tout ceci montre que CarPlay Ultra peine à convaincre les constructeurs de céder le contrôle de leurs interfaces à Apple. C'est devenu un classique de la tech automobile : les marques veulent garder la main sur l'expérience, sur les données et sur la monétisation des services connectés. Pourtant si la IONIQ 3 tient ses promesses sous les 30 000 euros, ça pourrait débloquer la machine et forcer les autres à suivre. Le souci, c'est que même les engagés actuels n'ont aucune date claire de déploiement, et Apple elle-même ne communique pas de calendrier.