Apple actualise la liste des constructeurs toujours engagés sur CarPlay Ultra

On en dit quoi ?



Tout ceci montre que CarPlay Ultra peine à convaincre les constructeurs de céder le contrôle de leurs interfaces à Apple. C'est devenu un classique de la tech automobile : les marques veulent garder la main sur l'expérience, sur les données et sur la monétisation des services connectés. Pourtant si la IONIQ 3 tient ses promesses sous les 30 000 euros, ça pourrait débloquer la machine et forcer les autres à suivre. Le souci, c'est que même les engagés actuels n'ont aucune date claire de déploiement, et Apple elle-même ne communique pas de calendrier.