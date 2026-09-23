GM confirme : CarPlay ne reviendra pas dans ses voitures électriques
Par Vincent Lautier - Publié le
General Motors maintient l'abandon de CarPlay pour ses futurs véhicules électriques, malgré les espoirs suscités par sa nouvelle interface embarquée. Le constructeur a confirmé que l'annonce concernait ses pick-up thermiques, qui proposaient déjà la connexion à l'iPhone. Une précision nécessaire dans une gamme où tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne.
GM avait annoncé en 2023 la suppression de CarPlay et d'Android Auto sur ses nouveaux modèles électriques, et le groupe n'a visiblement aucune envie de revenir sur ce choix. Les voitures qui en sont dépourvues ne vont donc pas récupérer ces fonctions avec la nouvelle interface présentée en septembre. À bord, les conducteurs doivent toujours passer par les apps du système maison pour retrouver leurs services sur l'écran central.
La confusion était quand même assez prévisible puisque Mary Barra, la patronne de GM, avait évoqué en octobre 2025 une extension de cette politique aux véhicules thermiques. Le groupe avait ensuite précisé que ceux-ci conserveraient CarPlay et Android Auto pour un avenir prévisible, sans annoncer de date de suppression.
Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra du millésime 2027 auront droit à une nouvelle présentation de CarPlay, avec une grande fenêtre qui laisse les fonctions natives de la voiture accessibles à côté. Vous pourrez donc retrouver l'interface de votre iPhone tout en gardant sous les yeux les informations de remorquage ou l'état du véhicule, sans devoir choisir un système pour faire disparaître l'autre.
GM propose aussi Google Maps et l'assistant Gemini dans sa nouvelle interface, et explique avoir travaillé sur les demandes des clients pour faciliter l'accès aux commandes. Sur ces pick-up thermiques, les services embarqués et ceux du téléphone peuvent donc cohabiter. C'est cette présentation, annoncée le 15 septembre, qui a été prise à tort pour un retour de CarPlay dans les électriques.
Le Cadillac Lyriq complique un peu le discours de GM, puisque ce SUV électrique conserve CarPlay et Android Auto sans fil sur son millésime 2027. La fiche américaine du constructeur mentionne bien les deux fonctions, avec Google intégré et Gemini dans la même liste d'équipements. Une voiture électrique du groupe sait donc déjà proposer ces deux possibilités à ses acheteurs.
Cette exception ne permet pas d'annoncer un changement pour le reste de la gamme, et GM ne précise pas combien de temps le Lyriq conservera cet équipement. L'abandon confirmé concerne la politique appliquée aux futurs modèles, avec des différences qu'il faut encore vérifier voiture par voiture.
GM aurait tout intérêt à laisser ses clients décider avec quoi ils veulent rouler. Une interface maison bien pensée peut donner envie de l'utiliser, mais retirer l'accès aux apps du téléphone ne la rend pas meilleure. Pour les habitués de CarPlay, devoir changer leurs habitudes en achetant une voiture électrique est une contrainte assez bête, que le constructeur pourrait tout simplement leur épargner.
Une décision maintenue
GM avait annoncé en 2023 la suppression de CarPlay et d'Android Auto sur ses nouveaux modèles électriques, et le groupe n'a visiblement aucune envie de revenir sur ce choix. Les voitures qui en sont dépourvues ne vont donc pas récupérer ces fonctions avec la nouvelle interface présentée en septembre. À bord, les conducteurs doivent toujours passer par les apps du système maison pour retrouver leurs services sur l'écran central.
La confusion était quand même assez prévisible puisque Mary Barra, la patronne de GM, avait évoqué en octobre 2025 une extension de cette politique aux véhicules thermiques. Le groupe avait ensuite précisé que ceux-ci conserveraient CarPlay et Android Auto pour un avenir prévisible, sans annoncer de date de suppression.
CarPlay dans une fenêtre
Les Chevrolet Silverado et GMC Sierra du millésime 2027 auront droit à une nouvelle présentation de CarPlay, avec une grande fenêtre qui laisse les fonctions natives de la voiture accessibles à côté. Vous pourrez donc retrouver l'interface de votre iPhone tout en gardant sous les yeux les informations de remorquage ou l'état du véhicule, sans devoir choisir un système pour faire disparaître l'autre.
GM propose aussi Google Maps et l'assistant Gemini dans sa nouvelle interface, et explique avoir travaillé sur les demandes des clients pour faciliter l'accès aux commandes. Sur ces pick-up thermiques, les services embarqués et ceux du téléphone peuvent donc cohabiter. C'est cette présentation, annoncée le 15 septembre, qui a été prise à tort pour un retour de CarPlay dans les électriques.
Le Lyriq fait exception
Le Cadillac Lyriq complique un peu le discours de GM, puisque ce SUV électrique conserve CarPlay et Android Auto sans fil sur son millésime 2027. La fiche américaine du constructeur mentionne bien les deux fonctions, avec Google intégré et Gemini dans la même liste d'équipements. Une voiture électrique du groupe sait donc déjà proposer ces deux possibilités à ses acheteurs.
Cette exception ne permet pas d'annoncer un changement pour le reste de la gamme, et GM ne précise pas combien de temps le Lyriq conservera cet équipement. L'abandon confirmé concerne la politique appliquée aux futurs modèles, avec des différences qu'il faut encore vérifier voiture par voiture.
On en dit quoi ?
GM aurait tout intérêt à laisser ses clients décider avec quoi ils veulent rouler. Une interface maison bien pensée peut donner envie de l'utiliser, mais retirer l'accès aux apps du téléphone ne la rend pas meilleure. Pour les habitués de CarPlay, devoir changer leurs habitudes en achetant une voiture électrique est une contrainte assez bête, que le constructeur pourrait tout simplement leur épargner.