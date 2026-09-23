GM confirme : CarPlay ne reviendra pas dans ses voitures électriques

On en dit quoi ?



GM aurait tout intérêt à laisser ses clients décider avec quoi ils veulent rouler. Une interface maison bien pensée peut donner envie de l'utiliser, mais retirer l'accès aux apps du téléphone ne la rend pas meilleure. Pour les habitués de CarPlay, devoir changer leurs habitudes en achetant une voiture électrique est une contrainte assez bête, que le constructeur pourrait tout simplement leur épargner.