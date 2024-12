Disney+ veut bouleverser la chronologie des médias en France

Une chronologie des médias contestée

La fin du partenariat avec Canal+ : un signal fort

Séduire les producteurs

Une refonte aux enjeux multiples

En France, la chronologie des médias régit l’ordre de diffusion des films après leur sortie en salle. Ce mécanisme favorise les chaînes et plateformes qui financent le plus le cinéma français., alors que Disney+ doit attendre 17 mois en raison d’un investissement bien plus modeste (13 millions d’euros en 2024). Avec l’accord actuel qui expire dès février 2025, Disney cherche à obtenir une réduction drastique de cette période, avec un timing comparable à celle de Canal+.Disney a mis fin à son partenariat historique avec Canal+ , en particulier en retirant ses chaînes comme Disney Channel et en ne renouvelant pas l’intégration de Disney+ au sein des offres Canal., et montre la volonté de Disney de redéfinir ses priorités en France. En supprimant cet accès via Canal+, la firme espère attirer directement les anciens abonnés de ce dernier vers sa propre plateforme. Attention quand même, car rien ne garantit que cette stratégie suffira à compenser l’essoufflement observé dans la croissance des abonnés de Disney+.Pour atteindre ses objectifs, Disney se dit d’accord pour investir 55 millions d’euros par an dans le cinéma français, soit quatre fois plus qu’en 2024.Une stratégie qui place Disney en concurrence directe avec Canal+, qui pourrait riposter en réduisant sa propre contribution à environ 120 millions d’euros, un scénario qui redistribuerait les cartes du financement. Netflix, autre acteur incontournable, critique également les délais imposés, et espère une révision globale du système.La renégociation de la chronologie des médias, prévue début 2025, sera vitale pour l’ensemble de l’écosystème.Ce repositionnement transformerait le paysage audiovisuel français, en offrant davantage de choix aux producteurs, au détriment de la suprématie historique de Canal+. Une bataille loin d’être terminée, mais une chose est certaine : les règles actuelles risquent de ne pas résister face à ces tensions.