C8 et NRJ12 définitivement exclues de la TNT

Une décision justifiée par le renouvellement des fréquences

Les Anges boudent un peu

Recours juridiques et mobilisations populaires

Conséquences économiques et stratégiques

Une redistribution des chaînes et des contenus

Dans un communiqué publié aujourd’hui, l’ Arcom a officialisé l’attribution des fréquences TNT à onze chaînes pour une période allant jusqu’en 2035. Parmi les nouveaux entrants figurent OFTV, appartenant au groupe Ouest-France, et RéelsTV, développée par CMI Média du milliardaire Daniel Kretinsky.C8, filiale du groupe Canal+, a souvent été sanctionnée pour des débordements dans ses émissions, alors qu’NRJ12 a été critiquée pour son contenu jugé répétitif.Face à cette décision, les deux chaînes ont multiplié les recours devant le Conseil d’État, mais sans succès jusqu’à présent. Canal+, propriétaire de C8, a lancé une pétition en novembre 2024 pour maintenir la chaîne,De son côté, NRJ12 a mobilisé ses réseaux et personnalités médiatiques pour sensibiliser le public à sa disparition imminente. Ces campagnes n’ont cela dit pas modifié la position de l’Arcom, qui prévoit d’informer officiellement les candidats non retenus dans les prochains jours.L’exclusion de C8 entraîne d’importantes répercussions pour le groupe Canal+, qui a annoncé dans la foulée un plan social qui implique la suppression de 250 postes.pour limiter leurs diffusions sur les box internet, le satellite et le câble. NRJ12, pour sa part, n’a pas encore détaillé ses projets pour l’avenir.La disparition de C8 et NRJ12 de la TNT ouvre la voie à une réorganisation de la numérotation des chaînes, ultra stratégique, et particulièrement convoitée par des acteurs comme LCI et France Info.Les deux nouvelles chaînes, OFTV et RéelsTV, promettent elles de diversifier les contenus : documentaires, débats, et programmes axés sur les territoires régionaux doivent enrichir le paysage audiovisuel à partir de mars et septembre 2025. On attend de voir si la promesse sera tenue.Que pensez-vous de ces mesures,