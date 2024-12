Les clichés du concours des plus beaux paysages de 2024

Shirley Wung

Minimalisme

Andrew Mielzynski

Traces of Light

Ryohei Irie

Ces clichés superbes dans toutes les catégories

Benjamin Barakat

The Final Dune

Federico Delucchi

Un concours pour les passionnés

Jeroen Van Nieuwenhove

Andrew Mielzynski a été désigné Photographe de Paysage de l’Année 2024 grâce à un ensemble de quatre photos mêlant minimalisme et textures naturelles. Ses clichés explorent des lieux variés, comme les paysages enneigés de l’Ontario et les déserts rouges de l’Atacama.À côté de ça, Ryohei Irie a remporté le titre de Photo de Paysage de l’Année avec son image magique, immortalisant des lucioles illuminant une forêt japonaise.Et c’est vrai que cette photo est incroyable.Cinq autres photographes ont été distingués dans des catégories spécifiques. Shirley Wung, par exemple, a remporté le prix Forêt avec une photo de lucioles (c’est visiblement le thème de l’année) à Taïwan.Benjamin Barakat (Suisse) s’est imposé dans la catégorie Aérienne avec, un cliché mettant en valeur les courbes des dunes de Namibie au coucher du soleil.Ce concours a une fois encore mis à l’honneur la patience et la persévérance des photographes.Puis alors là aussi il y a de la matière pour se faire de beaux fonds d'écrans.Profitez-en pour découvrir également nos dernières publications avec d’autres photos tout aussi impressionnantes : les plus belles photos panoramiques de 2024 les photos d'animaux les plus amusantes de 2024 et les plus belles photos d'architecture 2024 , et les plus belles photos de chiens