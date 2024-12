Comment activer son feu de cheminée numérique

Allumez le feu avec Henry Cavill sur Netflix

Depuis quelques années,. Dans le détail, on aura le choix entreavec un feu crépitant, inspiré de la grande salle de Kaer Morhen, qui dure 59 minutes et sera parfait pour les fans de fantasy,ou différentes variations plus classiques.Pour 2025, la plateforme a rajouté des versions pour la(forcément la saison 2 arrive le 26 décembre) ou encore(un très sympathique film d'animation tout juste disponible).Globalement, il s'agit d'une. Pour l'avoir, il suffit tout simplement de lancer le contenu comme n'importe quel film ou série et le mettre en grand sur sa TV connectée, son ordinateur ou tout autre appareil via l'application ou le site web.Sur Disney+, vous pourrez lancer la Bûche de Noël du Château d’Arendelle. Forcément, elle est inspirée de La Reine des Neiges, avec deux versions plus longues que chez Toudoum, chacune durant environ trois heures. Comment la trouver ? Il suffit d'aller sur l'application ou le site Disney+, de taper un mot clé adapté (cheminée ou fireplace) dans la recherche.. Parfait pour une session relaxante ou en fond sonore pendant vos fêtes de Noël. Même topo que les autres : aller dans l'application ou le site web, taper les mots clefs et sélectionner la vidéo !Evidemment cela rendra mieux sur une grand écran, ou carrément un mur si vous utilisez un vidéoprojecteur pour amplifier l’effet réaliste. Il faudra aussi monter le son sur vos enceintes connectées (ou pas) pour en profiter. Mettre une bougie feu de bois pour parfaire l'ambiance. Enfin commander une vraie cheminée au Papa Noël poru l'année prochaine...