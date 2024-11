10 milliards de manque à gagner : un énorme service de streaming illégal démantelé en Europe

Une énorme opération européenne

Plus de 100 perquisitions ont été menées contre 102 suspects. Onze suspects ont été arrêtés en Croatie

Quelle portée ?

Les agences juridiques de l’UE estiment que ce service était utilisé par quelque, avec une prédominance de contenus européens, soit unde manque à gagner en droits d’auteur.Des policiers de neuf pays de l'UE et du Royaume-Uni ont lancé onze mandats d'arrêt, fermant des serveurs et effectuant de nombreuses perquisitions, ont précisé Eurojust et Europol.. Au total, ce sont 2 500 chaînes et serveurs illégaux qui ont été saisis, tout comme des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 1,65 million d'euros.Ces opérations ont ciblé principalement des administrateurs en Angleterre et aux Pays-Bas. Les suspects sont accusés deEn France,-diffusant la Ligue 1- était particulièrement ciblée par les pirates, notamment via des groupes Telegram. Après des critiques sur ses tarifs élevés, DAZN a récemment revu ses prix à la baisse pour contrer le piratage et attirer davantage d’abonnés.Bien que ce coup porté au réseau illégal soit significatif,, d'autant que les pirates sont de plus en plus ingénieux et les attaques nombreuses.et adapter leurs outils face à l’évolution rapide des technologies et des modes de piratage.