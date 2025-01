Mirumi, un robot trop mignon qui s'emporte partout (sans IA)

Un adorable robot

Les gens trouvent souvent du plaisir à partager leur bonheur avec les autres

Disponibilité et prix

Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un simple jouet ou d'un gadget de sac.qui lui permettent de détecter les mouvements et les objets à proximité. Il tourne sa tête avec des mouvements assez mignons comme pour observer ce qui l’entoure. Avec ses grands yeux, cela donne l'impression d'interaction assez réussie.Cependant, son comportement n’est pas limité à la curiosité. Si quelqu’un s’approche ou le touche,. Le but c'est de susciter le côté mignon avec une timidité excessive. En cas de secousse, il bouge la tête pour exprimer une aversion, ajoutant une dimension émotionnelle à ses réactions.Contrairement à Qoobo, conçu pour être posé sur les genoux,Comme un paresseux, il est doté de longs bras flexibles qui lui permettent de s’accrocher solidement à la sangle d’un sac ou au poignet. Ce qui ne manquera pas de soulever l’intérêt et l’amusement dans les lieux publics. explique Shunsuke Aoki, CEO de Yukai Engineering. Mirumi, avec son regard curieux et innocent, attire l’attention des passants, les incitant à interagir, à sourire ou même à faire des grimaces.Mirumi s’inscrit dans la tradition de Yukai Engineering en combinant simplicité, interaction émotionnelle et design innovant. Autre particularité en ce monde dominé par chatGPT,Yukai Engineering prévoit de l(plutôt vers l'automne d'ailleurs). Il devrait être disponible en gris ou en rose pour environ 70 dollars. Ce prix assez compétitif a pour but de démocratiser l’accès à la technologie interactive.