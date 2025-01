A quoi peut servir ce robot chat tout mignon ?

Il souffle pour vous

ce robot ne vous aide pas seulement à profiter du café chaud. Cela peut permettre aux personnes âgées de manger plus facilement de la soupe chaude et de réduire les tâches des parents en aider les enfants à manger avec moins d'aide. Nous sommes ravis de montrer Nékojita FuFu en action au CES 2025

Disponibilité

Et le Mirumi ?

Le Nekojita FuFu est un chaton robot, qui poursuit un seul objectif :(ça marche aussi pour les soupes et les bouillons). Derrière son apparence toute mimi, le Nekojita FuFu abrite une technologie de soufflage capable de réduire la température d’une tasse d’eau chaude en un clin d’œil.Selon les données de test de l’équipe de conception,Selon le directeur marketing,: Basic Main, Look at That!, I’ve Got This!, The Princess, Sing My Praise, Ready Yet?, ‘Til You Drop, Not Gonna Spill. Ces derniers permettent aux utilisateurs. Grâce à sa conception rechargeable via USB-C, il s’avère aussi très pratique, et peut être utilisé à la maison ou emporté partout en déplacement.Yukai Engineering prévoit de lancer une campagne de financement participatif pour le Nekojita FuFu au Japon, avec un prix estimé à 3 800 yens (environ 25 dollars). La commercialisation est prévue pour la mi-2025,La startup japonaise Yukai Engineering a aussi dévoilé un autre compagnon interactif dénommé Mirumi qui lui permettent de détecter les mouvements et les objets à proximité. Il tourne sa tête avec des mouvements assez mignons comme pour observer ce qui l’entoure.Si quelqu’un s’approche ou le touche,En cas de secousse, il bouge la tête pour exprimer une aversion, ajoutant une dimension émotionnelle à ses réactions.