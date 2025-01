Des produits connectés qui révolutionnent l'observation des oiseaux chez Birdfy

Birdman

A plouf !

Disponibilité

Joliment dénommée Birdfy, cette entreprise basée à Pasadena en Californie vient de dévoiler deux produits : une-le Birdfy Feeder 2 Duo- et un-le Birdfy Bath Pro. Mais cette société n’est pas totalement inconnue dans nos jardins puisqu’elle propose déjà des caméras intelligentes pour l'observation des oiseaux.Ainsi, le Birdfy Feeder 2 Duo est une mise à niveau des mangeoires existantes. En, cette nouvelle génération intègre un. Ce dernier permet de filmer les invités volants sous plusieurs angles. Une première caméra frontale à double objectif permet de capturer des vues grand angle et portrait. Une deuxième caméra latérale permettra quant à elle de compter sur un angle de vue complémentaire. Les caméras proposent du 1080p avec suivi automatique et vision nocturne en couleur.Mais Birdfy va plus loin que la simple capture de vidéos, et propose unedes espèces d'oiseaux afin de les identifier et de les cataloguer. Pour assurer une certaine durabilité au cœur de son jardin,alors qu’unassure une longévité sans avoir besoin de tirer une ligne.Mais comme la nourriture ne fait pas tout, il faut aussi que ces jolis habitants de nos jardins se désaltèrent.. On pourra ainsi prendre des photos et des vidéos, avec la possibilité de zoomer pour prendre des portraits en gros plan. Là aussi, un panneau solaire assure une mise en place au bon endroit -ensoleillé- de son jardin.Le Birdfy Feeder 2 Duo est en pré-commande àsur le site du fabricant (disponibilité à partir de fin janvier). Le Birdfy Bath Pro est également en pré-commande sur le site du fabricant à partir de(dispo à partir de mars 2025). On ne saurait trop vous prévenir de faire attention aux frais de port en plus et aux délais de livraison plus qu’aléatoire en provenance des États-Unis.Sinon, encore plus adorable,(assez rares en nos contrées). Là aussi, une caméra permettra de capturer de superbes vidéos 4K/30FPS ou 1080P/120FPS avec une lecture au ralenti, pour ses petites boules de plumes survoltées. Pour l’heure, aucune date et encore moins de prix ne sont dévoilés.