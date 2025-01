Longue est la liste des prétendants au rachat de TikTok ! (tiens en voilà un autre...)

Un nouveau joueur !

On t’a devancé, MrBeast

Les enjeux d’un rachat de TikTok

La décision de la Cour suprême attendue

risques supposés

Quel impact pour le reste du monde ?



Ce litige dépasse le simple contrôle de légalité et reflète des tensions géopolitiques mondiales. Avec ses centaines de millions d’utilisateurs, TikTok est perçu comme une menace, un concurrent direct des géants américains possédant des médias sociaux.



Mais au vu du poids des USA, une interdiction pourrait sonner le glas de l'application dans le reste du monde, notamment en France où sa présence est aussi vacillante. A l'inverse, le soutien -même indirect du président américain- pourrait avaliser son maintien !

Les rumeurs fusent ! Après Elon Musk ou MrBeast,. Accompagnée d’une petite pique envers le Youtubeur :La lettre, dont seule la première page d’un document de 69 pages a été partagée, ne mentionne aucun détail financier, mais évidemment cela, certains internautes voyant cette annonce comme une blague ou un coup de communication, plutôt qu’une réelle intention d’achat.Pour rappel, Kick s’est démarquée par ses. La plateforme autorise des activités telles que les jeux d’argent en ligne en direct ou même des combats physiques lors de streams, des contenus interdits sur d’autres plateformes majeures.Malgré ces polémiques, elle a réussi à attirer plus de 50 millions d’utilisateurs, notamment grâce à des contrats juteux signés avec des stars du streaming et un modèle de rémunération bien plus avantageux que Twitch.L’avenir du réseau social reste incertain aux États-Unis, où des préoccupations liées à la sécurité des données et à son lien avec la Chine ont poussé les autorités à envisager une interdiction.Si le gouvernement chinois a déjà déclaré qu’il n’envisageait pas de vendre TikTok à une entreprise américaine, des noms circulent.Depuis quelques mois,, qui se trouve au centre d'un affrontement à la fois politique, social et juridique aux États-Unis. D'après une nouvelle loi, la plateforme devrait être bannie du pays, et ce, dès le 19 janvier 2025.pour s'opposer à cette échéance. Finalement, la Cour suprême américaine a accepté d’examiner cette loi très médiatique.Rappelons que ce texte, adopté dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité nationale et la collecte de données,. Le but est de réduire les risques d’espionnage et de contrôle par le gouvernement chinois, compte tenu de liens supposés entre ByteDance et Pékin. A défaut, TikTok sera tout simplement interdit sur le territoire américain.Elle doit notamment examiner si cette loi viole le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d’expression.Pour leur défense,, basée sur desde contrôle par Pékin. Pour eux, le gouvernement américain n’a présenté aucune preuve que la Chine ait tenté d’exploiter TikTok à des fins de propagande ou de censure.La Cour suprême américaine doit statuer dans les heures à venir sur l’interdiction ou non de TikTok sur le sol américain. Pendant ce temps, Donald Trump a fait savoir qu’il comptait s’investir pour sauver la plateforme, ajoutant un nouveau rebondissement dans cette saga déjà complexe.