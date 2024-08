Clap de fin pour le SuperDrive d'Apple ?

Le SuperDrive USB élégant et compact.

Tout ce qu’il faut dans un lecteur optique.

Au bureau ou en déplacement, lisez et gravez CD et DVD grâce au SuperDrive USB Apple. C′est idéal pour regarder un DVD, installer un logiciel ou créer des disques de sauvegarde, entre autres.

À emporter partout.

À peine plus volumineux qu’un boîtier de CD, le SuperDrive USB Apple se glisse facilement dans votre sacoche lorsque vous prenez la route et occupe un minimum d’espace sur votre table de travail, au bureau ou à la maison.

La simplicité même.

Vous n’aurez plus à vous soucier de câbles égarés avec le SuperDrive USB Apple. Il se connecte à votre Mac* à l’aide d’un simple câble USB-A intégré. Les Mac dotés de ports USB-C sont pris en charge via un adaptateur USB-C vers USB-A. Il ne vous encombre d’aucun bloc secteur séparé et fonctionne sans problème, que votre Mac soit relié à une prise secteur ou qu’il soit sur batterie.