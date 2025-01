Miracle : la musaraigne du Mont Lyell enfin photographiée !

Coucou

Un fantôme de la biodiversité capturé en image

Un défi technique et physique

Pourquoi c’est important ?

Le musaraigne du Mont Lyell, c’est un peu le Bigfoot des mammifères californiens : tout le monde savait qu’il existait, mais personne n’avait jamais réussi à le voir vivant – et encore moins à le photographier. Ce petit animal de 10 cm et 2 à 3 grammes, discret et très très rapide, vit principalement sous terre dans la région de la Sierra Nevada, à plus de 2 000 mètres d’altitude.En novembre dernier, un trio d’étudiants ambitieux – Vishal Subramanyan, Prakrit Jain et Harper Forbes – a changé la donne.Ne pensez pas que cette photo est le fruit d’un simple coup de chance. L’équipe a passé trois nuits sur place, creusant environ 150 trous pour y placer des gobelets remplis de vers de farine et de nourriture pour chats. Ces pièges, appelés, ont l’avantage de bloquer les musaraignes sans les blesser. Mais le vrai problème, c’est leur métabolisme : les musaraignes doivent manger constamment pour survivre.Ils ont clairement tout donné.Malgré tout, leur méthode a porté ses fruits : en seulement deux heures, ils capturaient déjà leur premier musaraigne du Mont Lyell.Ce n’est pas juste une belle histoire pour les amateurs de biodiversité. Le musaraigne du Mont Lyell est classée par la Californie comme une espèceface au changement climatique En capturant ces images, les chercheurs espèrent sensibiliser le public et encourager des efforts pour mieux protéger cette espèce.Fiers de cette première mondiale,pour photographier d’autres espèces rares et méconnues. D’ici là, on espère que les cadres d’Apple en charge de choisir les noms de versions de macOS, se pencheront sur le nompour une prochaine version !