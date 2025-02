Fantastic Four: le MCU tente un nouveau départ (bande annonce)

Un casting bien rempli, mais peu de détails sur l’intrigue

Une bande-annonce bien accueillie, malgré une critique sur le montage sonore

Un projet important pour le MCU

Le film met en scène Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby en Sue Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn en Johnny Storm/Human Torch et Ebon Moss-Bachrach en Ben Grimm/The Thing. Ralph Ineson incarnera Galactus, tandis que Julia Garner prêtera ses traits au Silver Surfer. D’autres acteurs comme John Malkovich et Natasha Lyonne figurent au casting, mais leurs rôles restent inconnus.La bande-annonce montre les trois derniers membres des Quatre Fantastiques en pleine démonstration de leurs pouvoirs, maisUn choix qui pose question, même si cela ne donne pas d’indication claire sur l’approche du film concernant son personnage.D’un point de vue visuel, la première bande-annonce a été plutôt bien reçue. The Thing en capture de mouvement semble convaincant, et les effets spéciaux autour des pouvoirs des personnages sont dans la continuité des standards actuels du MCU. On y aperçoit aussi le Fantasticar et le robot H.E.R.B.I.E., ce qui confirme une volonté d’intégrer des éléments classiques des comics.Un détail a toutefois provoqué des réactions sur les réseaux sociaux :Certains y ont vu un manque de soin dans le montage, d’autres considèrent que c’est un détail mineur sans incidence sur le reste du film, mais il est aussi tout à fait possible que cette bizarrerie ne se retrouve pas dans le film final, on sait que le montage des bandes-annonces se fait parfois par des équipes très différentes que celles qui travaillent sur le film final.Avec The Fantastic Four: First Steps, Marvel Studios lance officiellement la Phase 6 du MCU. Après plusieurs tentatives infructueuses au cinéma,d’autant plus qu’il arrive dans un contexte où la franchise peine à retrouver son public. Si l’accueil de cette bande-annonce est un indicateur, le film suscite au moins de la curiosité. Il reste maintenant à voir comment il s’intégrera dans l’univers global du MCU et s’il pourra éviter les écueils des versions précédentes.