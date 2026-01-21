325 millions d’abonnés et après ? Le pari fou de Netflix !

Qu'en penser ?



Ce trimestre marque un tournant définitif : Netflix a troqué son costume de pionnier du streaming pour celui de véritable machine à cash . Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 45,2 milliards de dollars en 2025 , la plateforme prouve une santé financière insolente.



Ce faisant, la plateforme a montré que la saturation du secteur n'est pas une fatalité. En franchissant le cap historique des 325 millions d'abonnés, elle entre dans une dimension inédite pour un média payant.



Mais cette hégémonie s'accompagne d'une manœuvre industrielle risquée : l'offensive sur Warner Bros. Pour les investisseurs, l'enjeu change de nature. La question n'est plus de savoir si Netflix peut encore croître, mais si elle doit ou peut se transformer en un super-conglomérat pour devenir définitivement intouchable.