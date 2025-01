Servant n'est pas un plagiat ! Apple et M. Night Shyamalan lavés de tout soupçon juridique

Des accusations de plagiat rejetées

Le jury a en effet conclu que les créateurs de la série n’avaient pas eu accès au filmde Francesca Gregorini avant de développer leur contenu, écartant ainsi toute possibilité de copie illégale. La réalisatrice avait intenté une action en justice en 2020, affirmant que Servant était unede son film. Les deux œuvres explorent en effet des thèmes similaires : une mère endeuillée après la perte de son bébé développe un lien émotionnel avec une poupée réaliste, tandis qu’une jeune nounou s’occupe de cette poupée comme si elle était vivante.Cependant, selon le verdict publié hier, le jury a déterminé qu’, diffusée de 2018 à 2023. Ils écartent doncl'accusation de plagiat...Notons que pour établir ce verdict, le jury s'était enfermé pour visionner avec attentionainsi que les trois premiers épisodes deafin de se livrer à une étude comparative et se prononcer sur la demande de Francesca Gregorini, qui réclamede dommages et intérêts.En 2020, le juge de district John Walter avait initialement rejeté l’affaire, estimant que les similitudes entre les deux œuvres étaient, avec des différences concernant les intrigues, les thèmes, les dialogues et d’autres éléments créatifs. À cette époque,pour couvrir les frais d’avocat d’Apple et de Shyamalan, le juge qualifiant ses accusations d’irraisonnables.Toutefois, en 2022, la Cour d’appel du 9e circuit avait relancé le procès, estimant qu’un jury pouvait raisonnablement considérer que les similitudes entre la série et le film méritaient d’être examinées.Dans une déclaration à la presse, les avocats d’Apple ont salué la décision comme une. Francesca Gregorini, de son côté, n’a pas encore commenté publiquement le verdict.