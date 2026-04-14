1000 stars d'Hollywood signent contre le rachat de Warner par Paramount

On en dit quoi ?



C'est un moment assez rare de voir autant de noms d'Hollywood s'aligner publiquement contre une opération de Wall Street. Quand Denis Villeneuve, David Fincher et JJ Abrams finissent sur la même tribune, c'est que le sujet dépasse largement l'ego ou l'intérêt personnel.



Et leur argument est plutôt solide : moins de studios égal moins de commandes, moins de prises de risque et surtout moins de films un peu bizarres qui n'auraient jamais été validés par un comité financier prudent. Après, les stars c'est bien, mais on pense surtout à tous les techniciens qui ne signent pas de lettres ouvertes dans le New York Times mais qui trinquent à chaque fusion.