1000 stars d'Hollywood signent contre le rachat de Warner par Paramount
Par Vincent Lautier - Publié le
Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Denis Villeneuve, David Fincher, Kristen Stewart, JJ Abrams, Emma Thompson et plus de 1000 professionnels du cinéma demandent aux autorités américaines de bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance pour 111 milliards de dollars. Leur argument : une fusion qui tuerait la concurrence et siphonnerait des milliers d'emplois.
Fin février 2026, David Ellison, le patron de Paramount Skydance (et accessoirement fils du milliardaire Larry Ellison), a remporté la bataille pour Warner Bros. Discovery face à Netflix. Un chèque colossal de 111 milliards de dollars, qui viendrait absorber un empire qui va du studio historique de cinéma à HBO en passant par CNN et tout un paquet de chaînes câblées. Si le rachat aboutit, le nombre de très grands studios américains passerait de cinq à quatre.
C'est via le site BlocktheMerger.com et une page entière achetée dans le New York Times que la mobilisation a pris forme. La liste est impressionnante : Ben Stiller (a qui on dont Severance), Bryan Cranston, Adam McKay, Mark Ruffalo, Lin-Manuel Miranda, Glenn Close, Elliot Page, Lily Gladstone, Damon Lindelof, Alyssa Milano... avec plus de 75 lauréats ou nommés aux Oscars dans le lot. Leur message tient en une phrase :
Ils rappellent que les précédentes vagues de concentration ont déjà fait disparaître les films à budget moyen, érodé la distribution indépendante et rogné la part des bénéfices reversée aux créatifs. Damon Lindelof met les pieds dans le plat en parlant très concrètement des
David Ellison, lui, défend son dossier. Il promet 30 sorties en salles par an, jure de préserver les identités créatives des deux studios et assure que l'opération va booster la production. Sauf que les signataires ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Le procureur général de Californie Rob Bonta, rejoint par ses homologues d'autres États, passe le dossier au crible et envisage une action en justice pour motif antitrust. La Writers Guild of America, la Future Film Coalition et le Democracy Defenders Fund soutiennent d'ailleurs cette démarche.
C'est un moment assez rare de voir autant de noms d'Hollywood s'aligner publiquement contre une opération de Wall Street. Quand Denis Villeneuve, David Fincher et JJ Abrams finissent sur la même tribune, c'est que le sujet dépasse largement l'ego ou l'intérêt personnel.
Et leur argument est plutôt solide : moins de studios égal moins de commandes, moins de prises de risque et surtout moins de films un peu bizarres qui n'auraient jamais été validés par un comité financier prudent. Après, les stars c'est bien, mais on pense surtout à tous les techniciens qui ne signent pas de lettres ouvertes dans le New York Times mais qui trinquent à chaque fusion.
Un deal à 111 milliards
Fin février 2026, David Ellison, le patron de Paramount Skydance (et accessoirement fils du milliardaire Larry Ellison), a remporté la bataille pour Warner Bros. Discovery face à Netflix. Un chèque colossal de 111 milliards de dollars, qui viendrait absorber un empire qui va du studio historique de cinéma à HBO en passant par CNN et tout un paquet de chaînes câblées. Si le rachat aboutit, le nombre de très grands studios américains passerait de cinq à quatre.
Une lettre publiée dans le New York Times
C'est via le site BlocktheMerger.com et une page entière achetée dans le New York Times que la mobilisation a pris forme. La liste est impressionnante : Ben Stiller (a qui on dont Severance), Bryan Cranston, Adam McKay, Mark Ruffalo, Lin-Manuel Miranda, Glenn Close, Elliot Page, Lily Gladstone, Damon Lindelof, Alyssa Milano... avec plus de 75 lauréats ou nommés aux Oscars dans le lot. Leur message tient en une phrase :
La concurrence est indispensable à une économie saine et à une démocratie saine.
Ils rappellent que les précédentes vagues de concentration ont déjà fait disparaître les films à budget moyen, érodé la distribution indépendante et rogné la part des bénéfices reversée aux créatifs. Damon Lindelof met les pieds dans le plat en parlant très concrètement des
machinistes, chauffeurs, décorateursqui se retrouvent sur le carreau quand deux grands groupes appartiennent au même propriétaire.
La riposte d'Ellison et l'enquête des procureurs
David Ellison, lui, défend son dossier. Il promet 30 sorties en salles par an, jure de préserver les identités créatives des deux studios et assure que l'opération va booster la production. Sauf que les signataires ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Le procureur général de Californie Rob Bonta, rejoint par ses homologues d'autres États, passe le dossier au crible et envisage une action en justice pour motif antitrust. La Writers Guild of America, la Future Film Coalition et le Democracy Defenders Fund soutiennent d'ailleurs cette démarche.
On en dit quoi ?
C'est un moment assez rare de voir autant de noms d'Hollywood s'aligner publiquement contre une opération de Wall Street. Quand Denis Villeneuve, David Fincher et JJ Abrams finissent sur la même tribune, c'est que le sujet dépasse largement l'ego ou l'intérêt personnel.
Et leur argument est plutôt solide : moins de studios égal moins de commandes, moins de prises de risque et surtout moins de films un peu bizarres qui n'auraient jamais été validés par un comité financier prudent. Après, les stars c'est bien, mais on pense surtout à tous les techniciens qui ne signent pas de lettres ouvertes dans le New York Times mais qui trinquent à chaque fusion.