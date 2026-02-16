Finalement, Warner Bros hésite entre Netflix et Paramount, et ça n’en finira jamais
Par Vincent Lautier - Publié le
Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery envisage de rouvrir les négociations avec Paramount Skydance, alors qu'un accord de rachat de 82,7 milliards de dollars a déjà été signé avec Netflix en décembre. Pourquoi ce revirement ? Une offre hostile rehaussée à 30 dollars par action, contre 27,75 pour Netflix, et des garanties financières qui font monter la pression.
En décembre dernier, souvenez-vous, Netflix a signé un accord pour racheter Warner Bros. Discovery et les studios Warner Bros., DC Comics et HBO Max, pour 27,75 dollars par action, soit environ 82,7 milliards de dollars. Quelques jours plus tard, Paramount Skydance a répliqué avec une offre hostile à 30 dollars par action, le tout en cash, pour un total de 108,4 milliards de dollars. Le message était clair : Paramount voulait griller la politesse à Netflix et mettre la main sur Warner Bros.
Le 10 février, Paramount a rehaussé son offre en ajoutant une prime de 0,25 dollar par action et par trimestre si la transaction n'est pas bouclée avant fin 2026. Ça représente 650 millions de dollars par trimestre reversés aux actionnaires de WBD. Paramount s'engage aussi à couvrir les 2,8 milliards de dollars de frais de rupture que Warner Bros. devrait payer à Netflix en cas d'annulation, et à prendre en charge le refinancement de la dette. Et le patron de Paramount a fait savoir que ce n'était pas son offre finale.
Selon plusieurs sources, Discovery discute actuellement en interne pour un retour à la table des négociations avec Paramount. 93 % des actionnaires avaient initialement rejeté l'offre hostile, mais la pression monte : des investisseurs activistes comme Pentwater Capital et Ancora Holdings poussent pour que WBD engage des discussions. L'offre tient finalement jusqu'au 2 mars, sa date de fin ayant été repoussée. Du côté de Netflix, on fait savoir qu'on peut relever son offre, mais l'action de Netflix n'est pas au beau fixe, ça complique un peu les choses.
C'est une bagarre interminable à coups de milliards. Difficile de savoir quelle serait la meilleure solution pour le consommateur au final. Un géant du streaming avec Netflix comme grand vainqueur ? Ou la victoire d'Hollywood pour avoir plus de poids face aux géants du streaming ? Vous en pensez quoi vous ?
Netflix et Paramount, deux offres et beaucoup de zéros
Paramount met le paquet
Le conseil de WBD commence à douter
On en dit quoi ?
