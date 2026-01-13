Paramount attaque Warner Bros Discovery en justice pour faire capoter le deal Netflix

On en dit quoi ?



C'est quand même un sacré bras de fer qui se joue là. Paramount met plus d'argent sur la table que Netflix, mais WBD préfère vendre à la découpe plutôt que de céder l'ensemble à David Ellison. Les actionnaires vont devoir trancher entre 27,75 dollars aujourd'hui avec Netflix, ou parier sur les 30 dollars promis par Paramount. Reste à voir si les tribunaux du Delaware forceront WBD à montrer ses comptes. Parce que pour l'instant, on a l'impression que tout le monde joue au poker sans montrer ses cartes.