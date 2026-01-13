Paramount attaque Warner Bros Discovery en justice pour faire capoter le deal Netflix
Par Vincent Lautier - Publié le
Après huit offres de rachat refusées, Paramount Skydance passe à l'offensive judiciaire contre Warner Bros Discovery et lance une guerre des actionnaires.
Paramount Skydance vient de déposer plainte devant le tribunal du Delaware contre Warner Bros Discovery, son PDG David Zaslav et l'ensemble du conseil d'administration. Le reproche ? Des informations
Le timing n'est pas complètement anodin. En décembre dernier, Warner Bros Discovery a signé un accord avec Netflix pour lui céder ses studios de cinéma et de télévision, HBO, HBO Max et sa division jeux vidéo. Prix affiché : 72 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action. Les chaînes câblées comme CNN, TBS ou Discovery+ seront quant à elles regroupées dans une nouvelle entité baptisée Discovery Global, prévue pour le troisième trimestre 2026.
Paramount veut que WBD révèle comment elle valorise exactement Discovery Global dans ce montage, et combien de dette sera transférée à cette nouvelle structure. Des informations que les actionnaires n'ont pas, selon la plainte.
Le procès s'accompagne d'une offensive politique. Paramount compte présenter sa propre liste de candidats au conseil d'administration lors de l'assemblée générale 2026 de WBD. L'objectif : convaincre les actionnaires de bloquer le deal Netflix et d'accepter l'offre à 30 dollars. L'offre publique d'achat actuelle expire le 21 janvier, et Paramount prévient qu'elle ne pourra pas être prolongée indéfiniment.
Côté Warner Bros Discovery, on qualifie la plainte de
C'est quand même un sacré bras de fer qui se joue là. Paramount met plus d'argent sur la table que Netflix, mais WBD préfère vendre à la découpe plutôt que de céder l'ensemble à David Ellison. Les actionnaires vont devoir trancher entre 27,75 dollars aujourd'hui avec Netflix, ou parier sur les 30 dollars promis par Paramount. Reste à voir si les tribunaux du Delaware forceront WBD à montrer ses comptes. Parce que pour l'instant, on a l'impression que tout le monde joue au poker sans montrer ses cartes.
Une bataille à plus de 100 milliards de dollars
Paramount Skydance vient de déposer plainte devant le tribunal du Delaware contre Warner Bros Discovery, son PDG David Zaslav et l'ensemble du conseil d'administration. Le reproche ? Des informations
trompeuses et incomplètesdans les documents déposés auprès de la SEC. David Ellison, fils du cofondateur d'Oracle Larry Ellison, propose 30 dollars par action pour racheter l'intégralité de WBD, soit environ 108 milliards de dollars. Sauf que voilà : le conseil d'administration a rejeté cette offre. Huit fois de suite.
Netflix dans l'équation
Le timing n'est pas complètement anodin. En décembre dernier, Warner Bros Discovery a signé un accord avec Netflix pour lui céder ses studios de cinéma et de télévision, HBO, HBO Max et sa division jeux vidéo. Prix affiché : 72 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action. Les chaînes câblées comme CNN, TBS ou Discovery+ seront quant à elles regroupées dans une nouvelle entité baptisée Discovery Global, prévue pour le troisième trimestre 2026.
Paramount veut que WBD révèle comment elle valorise exactement Discovery Global dans ce montage, et combien de dette sera transférée à cette nouvelle structure. Des informations que les actionnaires n'ont pas, selon la plainte.
Guerre des procurations en vue
Le procès s'accompagne d'une offensive politique. Paramount compte présenter sa propre liste de candidats au conseil d'administration lors de l'assemblée générale 2026 de WBD. L'objectif : convaincre les actionnaires de bloquer le deal Netflix et d'accepter l'offre à 30 dollars. L'offre publique d'achat actuelle expire le 21 janvier, et Paramount prévient qu'elle ne pourra pas être prolongée indéfiniment.
Côté Warner Bros Discovery, on qualifie la plainte de
sans fondement. La direction rappelle que Paramount n'a toujours pas relevé son prix depuis six semaines malgré les communiqués à répétition.
On en dit quoi ?
C'est quand même un sacré bras de fer qui se joue là. Paramount met plus d'argent sur la table que Netflix, mais WBD préfère vendre à la découpe plutôt que de céder l'ensemble à David Ellison. Les actionnaires vont devoir trancher entre 27,75 dollars aujourd'hui avec Netflix, ou parier sur les 30 dollars promis par Paramount. Reste à voir si les tribunaux du Delaware forceront WBD à montrer ses comptes. Parce que pour l'instant, on a l'impression que tout le monde joue au poker sans montrer ses cartes.