Instagram supprime discrètement le chiffrement des messages privés : qu'est-ce ce que cela change ?
Par Laurence - Publié le
Voilà bien une décision qui risque de relancer le débat sur la vie privée chez Meta. Depuis aujourd’hui, le chiffrement de bout en bout des messages privés Instagram n’est plus disponible. Les conversations échangées dans les DM ne bénéficient donc plus d’une protection complète empêchant Meta — ou des autorités — d’accéder à leur contenu.
Concrètement qu'est-ce que cela change ? En effet, beaucoup d’utilisateurs ignoraient même jusqu'à l'existence de cette fonction. Meta avait introduit le chiffrement de bout en bout sur Instagram en 2023, mais uniquement comme fonction optionnelle.
Mais il fallait l’activer manuellement pour chaque conversation, dans un menu relativement caché. La société ne l’avait jamais activé par défaut, jamais réellement mis en avant, et jamais déployé à l’ensemble des utilisateurs.
Meta explique donc aujourd’hui supprimer cette fonctionnalité faute d’adoption suffisante. Officiellement, elle recommande désormais aux utilisateurs soucieux de confidentialité de passer par WhatsApp, Signal, ou encore... iMessage. En pratique, elle aura la possibilité d'accéder aux messages —certes. Sans chiffrement de bout en bout, le firme peut techniquement accéder au contenu des conversations Instagram.
L’entreprise précise ne pas utiliser actuellement les DM pour le ciblage publicitaire, mais certaines formulations de ses politiques évoquent toujours des usages possibles liés à l’amélioration des produits, l’entraînement des modèles IA, ou certaines analyses internes.
Et c’est précisément ce qui inquiète de nombreux défenseurs de la vie privée. Ces dernières années, Meta a déjà commencé à exploiter davantage les conversations privées et interactions IA pour personnaliser les contenus, les recommandations, et certains systèmes publicitaires sur Facebook, Instagram ou Messenger.
Le contexte réglementaire joue probablement aussi un rôle important. Depuis plusieurs années, les autorités et certaines associations de protection de l’enfance critiquent fortement le chiffrement de bout en bout, estimant qu’il complique les enquêtes, la modération, et la lutte contre certains contenus illégaux.
Le timing soulève quelques questions. Cette suppression intervient moins de deux semaines avant l’entrée en vigueur du Take It Down Act aux États-Unis, une loi qui obligera les plateformes à supprimer sous 48 heures certaines images intimes non consenties ou deepfakes signalés. Avec un chiffrement complet, Meta n'aurait techniquement pas pu accéder à ces contenus pour les modérer rapidement.
Pour le moment, WhatsApp et Messenger (ce qu'il en reste) conservent leur chiffrement de bout en bout. Mais cette décision montre surtout que Meta semble désormais privilégier : les usages IA, les impératifs réglementaires, et les capacités de modération, au détriment d’une confidentialité maximale sur certaines plateformes.
Instagram rejoint ainsi une tendance plus large où les services numériques cherchent un équilibre de plus en plus fragile entre : sécurité, intelligence artificielle, modération, et protection de la vie privée. Et dans cette équation, le chiffrement semble parfois devenir la variable d’ajustement.
Un chiffrement plutôt discret
Concrètement qu'est-ce que cela change ? En effet, beaucoup d’utilisateurs ignoraient même jusqu'à l'existence de cette fonction. Meta avait introduit le chiffrement de bout en bout sur Instagram en 2023, mais uniquement comme fonction optionnelle.
Mais il fallait l’activer manuellement pour chaque conversation, dans un menu relativement caché. La société ne l’avait jamais activé par défaut, jamais réellement mis en avant, et jamais déployé à l’ensemble des utilisateurs.
Une trop faible utilisation ?
Meta explique donc aujourd’hui supprimer cette fonctionnalité faute d’adoption suffisante. Officiellement, elle recommande désormais aux utilisateurs soucieux de confidentialité de passer par WhatsApp, Signal, ou encore... iMessage. En pratique, elle aura la possibilité d'accéder aux messages —certes. Sans chiffrement de bout en bout, le firme peut techniquement accéder au contenu des conversations Instagram.
L’entreprise précise ne pas utiliser actuellement les DM pour le ciblage publicitaire, mais certaines formulations de ses politiques évoquent toujours des usages possibles liés à l’amélioration des produits, l’entraînement des modèles IA, ou certaines analyses internes.
Et c’est précisément ce qui inquiète de nombreux défenseurs de la vie privée. Ces dernières années, Meta a déjà commencé à exploiter davantage les conversations privées et interactions IA pour personnaliser les contenus, les recommandations, et certains systèmes publicitaires sur Facebook, Instagram ou Messenger.
Une pression politique et juridique croissante
Le contexte réglementaire joue probablement aussi un rôle important. Depuis plusieurs années, les autorités et certaines associations de protection de l’enfance critiquent fortement le chiffrement de bout en bout, estimant qu’il complique les enquêtes, la modération, et la lutte contre certains contenus illégaux.
Le timing soulève quelques questions. Cette suppression intervient moins de deux semaines avant l’entrée en vigueur du Take It Down Act aux États-Unis, une loi qui obligera les plateformes à supprimer sous 48 heures certaines images intimes non consenties ou deepfakes signalés. Avec un chiffrement complet, Meta n'aurait techniquement pas pu accéder à ces contenus pour les modérer rapidement.
Qu'en penser ?
Pour le moment, WhatsApp et Messenger (ce qu'il en reste) conservent leur chiffrement de bout en bout. Mais cette décision montre surtout que Meta semble désormais privilégier : les usages IA, les impératifs réglementaires, et les capacités de modération, au détriment d’une confidentialité maximale sur certaines plateformes.
Instagram rejoint ainsi une tendance plus large où les services numériques cherchent un équilibre de plus en plus fragile entre : sécurité, intelligence artificielle, modération, et protection de la vie privée. Et dans cette équation, le chiffrement semble parfois devenir la variable d’ajustement.