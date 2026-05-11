Instagram supprime discrètement le chiffrement des messages privés : qu'est-ce ce que cela change ?

Un chiffrement plutôt discret

Une trop faible utilisation ?

Une pression politique et juridique croissante

Qu'en penser ?



Pour le moment, WhatsApp et Messenger (ce qu'il en reste) conservent leur chiffrement de bout en bout. Mais cette décision montre surtout que Meta semble désormais privilégier : les usages IA, les impératifs réglementaires, et les capacités de modération, au détriment d’une confidentialité maximale sur certaines plateformes.



Instagram rejoint ainsi une tendance plus large où les services numériques cherchent un équilibre de plus en plus fragile entre : sécurité, intelligence artificielle, modération, et protection de la vie privée. Et dans cette équation, le chiffrement semble parfois devenir la variable d’ajustement.

Concrètement qu'est-ce que cela change ? En effet, beaucoup d’utilisateurs ignoraient même jusqu'à l'existence de cette fonction. Meta avait introduit le chiffrement de bout en bout sur Instagram en 2023, mais uniquement commeMais il fallait l’activer manuellement pour chaque conversation, dans un menu relativement caché. La société ne l’avait jamais activé par défaut, jamais réellement mis en avant, et jamais déployé à l’ensemble des utilisateurs.Meta explique donc aujourd’hui supprimer cette fonctionnalité. Officiellement, elle recommande désormais aux utilisateurs soucieux de confidentialité de passer par WhatsApp, Signal, ou encore.... En pratique,—certes. Sans chiffrement de bout en bout, le firme peut techniquement accéder au contenu des conversations Instagram.L’entreprise précise, mais certaines formulations de ses politiques évoquent toujours des usages possibles liés à l’amélioration des produits, l’entraînement des modèles IA, ou certaines analyses internes.Et c’est précisément ce qui inquiète de nombreux défenseurs de la vie privée. Ces dernières années,pour personnaliser les contenus, les recommandations, et certains systèmes publicitaires sur Facebook, Instagram ou Messenger.Depuis plusieurs années, les autorités et certaines associations de protection de l’enfance critiquent fortement le chiffrement de bout en bout, estimant qu’il complique les enquêtes, la modération, et laLe timing soulève quelques questions. Cette suppression intervient moins de deux semaines avant l’entrée en vigueur duaux États-Unis, une loi qui obligera les plateformes à