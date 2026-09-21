Amazon supprime la livraison gratuite des livres dans ses casiers automatiques

On en dit quoi ?



C'est franchement pénible pour ceux qui récupéraient leur roman le soir en passant devant un casier automatique. Mais on la sentait venir, cette régularisation. Amazon a joué la montre pendant des mois, recours après recours, avant de se retrouver coincé par la justice. Perdre cette facilité est agaçant, c'est vrai, surtout pour ceux qui habitent en zone rurale. Difficile pour autant de reprocher au législateur de vouloir maintenir les librairies à flot face à une telle machine de guerre. Et puis les commerces partenaires font très bien l'affaire pour récupérer ses commandes, donc le compromis est plutôt équilibré.