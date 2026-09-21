Amazon supprime la livraison gratuite des livres dans ses casiers automatiques
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est la fin d'une longue bataille juridique entre le géant du commerce en ligne et les libraires français. Depuis quelques jours, Amazon a discrètement fait machine arrière et supprime la livraison gratuite ainsi que la remise de 5 % pour les commandes de livres déposées dans ses fameux lockers. Une décision qui découle directement de l'application de la loi Darcos.
Vous le savez si vous achetez régulièrement des ouvrages en ligne, la loi Darcos impose depuis 2023 des frais de port obligatoires fixés à trois euros pour toute commande de livres neufs inférieure à 35 euros. L'objectif était de protéger les librairies indépendantes face au commerce en ligne, mais Amazon avait trouvé une parade en proposant la livraison gratuite pour les retraits dans ses casiers automatiques. Sauf que voilà, le médiateur du livre a estimé en début d'année que ces installations ne remplissaient pas du tout les critères d'un commerce physique. Le Conseil d'État a ensuite rejeté le recours de l'entreprise, en mai dernier. Face à la menace d'une nouvelle offensive judiciaire portée par la Fnac et les syndicats devant le Tribunal des affaires économiques de Paris, l'entreprise a donc décidé de s'aligner.
Dans les faits, cette mise en conformité ne concerne que les casiers métalliques que l'on croise dans les gares ou les centres commerciaux. Par contre, rien ne change pour les quelque 3000 points de retrait classiques, ceux installés au comptoir ou à l'accueil des commerces partenaires. Là, la livraison gratuite et la fameuse remise de 5 % sont toujours d'actualité. Amazon met d'ailleurs en avant ce réseau, très présent dans les petites communes et les zones rurales, et assure que l'impact sur sa distribution devrait être assez limité au final. Il suffira de changer de point de retrait pour continuer à faire des économies sur ses commandes.
Ce recul en dit beaucoup sur le bras de fer qui oppose depuis des années les libraires au commerce en ligne. Amazon dépense des sommes folles dans ses entrepôts et ses casiers. En face, la loi française protège les libraires de quartier, et elle ne bouge pas d'un pouce. Les gros lecteurs pourront toujours grouper leurs achats pour dépasser le seuil des 35 euros et échapper aux frais de port. La fin de cette faille juridique est quand même une belle victoire pour le commerce de proximité.
C'est franchement pénible pour ceux qui récupéraient leur roman le soir en passant devant un casier automatique. Mais on la sentait venir, cette régularisation. Amazon a joué la montre pendant des mois, recours après recours, avant de se retrouver coincé par la justice. Perdre cette facilité est agaçant, c'est vrai, surtout pour ceux qui habitent en zone rurale. Difficile pour autant de reprocher au législateur de vouloir maintenir les librairies à flot face à une telle machine de guerre. Et puis les commerces partenaires font très bien l'affaire pour récupérer ses commandes, donc le compromis est plutôt équilibré.
Le Conseil d'État a tranché
Vous le savez si vous achetez régulièrement des ouvrages en ligne, la loi Darcos impose depuis 2023 des frais de port obligatoires fixés à trois euros pour toute commande de livres neufs inférieure à 35 euros. L'objectif était de protéger les librairies indépendantes face au commerce en ligne, mais Amazon avait trouvé une parade en proposant la livraison gratuite pour les retraits dans ses casiers automatiques. Sauf que voilà, le médiateur du livre a estimé en début d'année que ces installations ne remplissaient pas du tout les critères d'un commerce physique. Le Conseil d'État a ensuite rejeté le recours de l'entreprise, en mai dernier. Face à la menace d'une nouvelle offensive judiciaire portée par la Fnac et les syndicats devant le Tribunal des affaires économiques de Paris, l'entreprise a donc décidé de s'aligner.
Les commerces partenaires toujours épargnés
Dans les faits, cette mise en conformité ne concerne que les casiers métalliques que l'on croise dans les gares ou les centres commerciaux. Par contre, rien ne change pour les quelque 3000 points de retrait classiques, ceux installés au comptoir ou à l'accueil des commerces partenaires. Là, la livraison gratuite et la fameuse remise de 5 % sont toujours d'actualité. Amazon met d'ailleurs en avant ce réseau, très présent dans les petites communes et les zones rurales, et assure que l'impact sur sa distribution devrait être assez limité au final. Il suffira de changer de point de retrait pour continuer à faire des économies sur ses commandes.
Le marché du livre toujours sous tension
Ce recul en dit beaucoup sur le bras de fer qui oppose depuis des années les libraires au commerce en ligne. Amazon dépense des sommes folles dans ses entrepôts et ses casiers. En face, la loi française protège les libraires de quartier, et elle ne bouge pas d'un pouce. Les gros lecteurs pourront toujours grouper leurs achats pour dépasser le seuil des 35 euros et échapper aux frais de port. La fin de cette faille juridique est quand même une belle victoire pour le commerce de proximité.
On en dit quoi ?
C'est franchement pénible pour ceux qui récupéraient leur roman le soir en passant devant un casier automatique. Mais on la sentait venir, cette régularisation. Amazon a joué la montre pendant des mois, recours après recours, avant de se retrouver coincé par la justice. Perdre cette facilité est agaçant, c'est vrai, surtout pour ceux qui habitent en zone rurale. Difficile pour autant de reprocher au législateur de vouloir maintenir les librairies à flot face à une telle machine de guerre. Et puis les commerces partenaires font très bien l'affaire pour récupérer ses commandes, donc le compromis est plutôt équilibré.