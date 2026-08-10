Amazon construit une gigantesque centrale à gaz pour alimenter son IA
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle commence à sérieusement bousculer les engagements climatiques des géants de la tech. Amazon participe au financement d’une immense centrale électrique au gaz naturel dans l’ouest du Texas, destinée à alimenter directement l’un de ses nouveaux centres de données. Avec une puissance prévue de 7,65 GW, l’installation pourrait devenir l’une des plus importantes sources ponctuelles d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.
Le projet porte le nom de GW Ranch et doit voir le jour dans le comté de Pecos, au cœur de l’ouest texan. Selon le New York Times, il aurait obtenu l’autorisation des autorités locales et doit accueillir au moins 35 turbines fonctionnant au gaz naturel. La puissance totale prévue atteint 7,65 gigawatts, soit la puissance électrique de plusieurs réacteurs nucléaires modernes.
Mais GW Ranch présente une particularité importante : l’électricité produite ne serait pas injectée sur le réseau électrique texan. Des lignes dédiées doivent acheminer directement cette énergie vers les infrastructures informatiques d’Amazon. Le géant américain disposerait ainsi pratiquement de sa propre centrale électrique pour répondre aux besoins gigantesques de ses futurs centres de données.
Amazon doit faire face à la montée en puissance de l'IA, qui est en train de bouleverser les besoins énergétiques des géants du cloud. L’entraînement des grands modèles, mais aussi leur utilisation quotidienne par des centaines de millions d’utilisateurs, nécessite des quantités considérables d’électricité.
Or, construire les centres de données est presque devenu plus simple que de trouver suffisamment d’énergie pour les alimenter. Le problème touche l’ensemble du secteur. Microsoft s’intéresse notamment aux petits réacteurs nucléaires modulaires, tandis que Google investit dans la géothermie et différentes technologies énergétiques de nouvelle génération.
Mais ces solutions prennent du temps. Une centrale au gaz présente un avantage beaucoup plus immédiat : elle peut être construite relativement rapidement et produire une puissance importante de manière continue.
Le gigantisme de GW Ranch illustre surtout l’explosion des besoins énergétiques liés à l’IA. Avec une puissance pouvant atteindre 7,65 GW, le projet doit permettre à Amazon de sécuriser directement l’électricité nécessaire à ses centres de données, sans attendre le renforcement du réseau texan. Une nécessité alors qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud multiplient les GPU et accélérateurs fonctionnant quasiment en permanence à forte charge.
Mais le recours massif au gaz naturel entre directement en tension avec les ambitions environnementales d’Amazon, qui vise toujours la neutralité carbone nette en 2040. Selon Cleanview, GW Ranch pourrait devenir l’une des principales sources individuelles de gaz à effet de serre aux États-Unis. Le projet résume ainsi l’un des grands paradoxes de l’IA : les besoins en électricité progressent beaucoup plus vite que les nouvelles capacités énergétiques bas carbone, redonnant au gaz un avantage immédiat malgré son impact environnemental.
Le choix du Texas s’explique notamment par la proximité du bassin permien, l’une des principales régions pétrolières et gazières américaines, et par un environnement réglementaire favorable aux grandes infrastructures énergétiques privées. En alimentant directement ses centres de données, Amazon pourrait ainsi disposer d’une électricité largement indépendante du réseau public.
Mais ce projet suscite néanmoins des inquiétudes dans le comté de Pecos concernant son impact environnemental et ses émissions. Il pourrait aussi ouvrir la voie à un nouveau modèle pour les géants de l’IA : plutôt que d’installer leurs data centers là où l’électricité est disponible, ils pourraient construire leurs propres centrales à proximité. Microsoft, Google ou Meta pourraient être tentés de suivre cette stratégie pour répondre rapidement à leurs besoins, en attendant le développement de nouvelles capacités renouvelables ou nucléaires.
La puissance de 7,65 GW montre à quel point l’énergie devient un enjeu central dans la course à l’IA. Face à des besoins qui progressent plus vite que les capacités renouvelables ou nucléaires, Amazon mise sur le gaz, plus rapidement disponible mais beaucoup plus polluant. GW Ranch illustre ainsi le paradoxe de l’IA : plus la puissance de calcul augmente, plus les engagements climatiques des géants de la tech sont difficiles à tenir.
35 TURBINES POUR ALIMENTER L’IA D’AMAZON
Le projet porte le nom de GW Ranch et doit voir le jour dans le comté de Pecos, au cœur de l’ouest texan. Selon le New York Times, il aurait obtenu l’autorisation des autorités locales et doit accueillir au moins 35 turbines fonctionnant au gaz naturel. La puissance totale prévue atteint 7,65 gigawatts, soit la puissance électrique de plusieurs réacteurs nucléaires modernes.
Mais GW Ranch présente une particularité importante : l’électricité produite ne serait pas injectée sur le réseau électrique texan. Des lignes dédiées doivent acheminer directement cette énergie vers les infrastructures informatiques d’Amazon. Le géant américain disposerait ainsi pratiquement de sa propre centrale électrique pour répondre aux besoins gigantesques de ses futurs centres de données.
L’IA COMMENCE À DÉPASSER LES CAPACITÉS DU RÉSEAU
Amazon doit faire face à la montée en puissance de l'IA, qui est en train de bouleverser les besoins énergétiques des géants du cloud. L’entraînement des grands modèles, mais aussi leur utilisation quotidienne par des centaines de millions d’utilisateurs, nécessite des quantités considérables d’électricité.
Or, construire les centres de données est presque devenu plus simple que de trouver suffisamment d’énergie pour les alimenter. Le problème touche l’ensemble du secteur. Microsoft s’intéresse notamment aux petits réacteurs nucléaires modulaires, tandis que Google investit dans la géothermie et différentes technologies énergétiques de nouvelle génération.
Mais ces solutions prennent du temps. Une centrale au gaz présente un avantage beaucoup plus immédiat : elle peut être construite relativement rapidement et produire une puissance importante de manière continue.
LES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES D’AMAZON MIS À L’ÉPREUVE
Le gigantisme de GW Ranch illustre surtout l’explosion des besoins énergétiques liés à l’IA. Avec une puissance pouvant atteindre 7,65 GW, le projet doit permettre à Amazon de sécuriser directement l’électricité nécessaire à ses centres de données, sans attendre le renforcement du réseau texan. Une nécessité alors qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud multiplient les GPU et accélérateurs fonctionnant quasiment en permanence à forte charge.
Mais le recours massif au gaz naturel entre directement en tension avec les ambitions environnementales d’Amazon, qui vise toujours la neutralité carbone nette en 2040. Selon Cleanview, GW Ranch pourrait devenir l’une des principales sources individuelles de gaz à effet de serre aux États-Unis. Le projet résume ainsi l’un des grands paradoxes de l’IA : les besoins en électricité progressent beaucoup plus vite que les nouvelles capacités énergétiques bas carbone, redonnant au gaz un avantage immédiat malgré son impact environnemental.
Qu’en penser ?
Le choix du Texas s’explique notamment par la proximité du bassin permien, l’une des principales régions pétrolières et gazières américaines, et par un environnement réglementaire favorable aux grandes infrastructures énergétiques privées. En alimentant directement ses centres de données, Amazon pourrait ainsi disposer d’une électricité largement indépendante du réseau public.
Mais ce projet suscite néanmoins des inquiétudes dans le comté de Pecos concernant son impact environnemental et ses émissions. Il pourrait aussi ouvrir la voie à un nouveau modèle pour les géants de l’IA : plutôt que d’installer leurs data centers là où l’électricité est disponible, ils pourraient construire leurs propres centrales à proximité. Microsoft, Google ou Meta pourraient être tentés de suivre cette stratégie pour répondre rapidement à leurs besoins, en attendant le développement de nouvelles capacités renouvelables ou nucléaires.
La puissance de 7,65 GW montre à quel point l’énergie devient un enjeu central dans la course à l’IA. Face à des besoins qui progressent plus vite que les capacités renouvelables ou nucléaires, Amazon mise sur le gaz, plus rapidement disponible mais beaucoup plus polluant. GW Ranch illustre ainsi le paradoxe de l’IA : plus la puissance de calcul augmente, plus les engagements climatiques des géants de la tech sont difficiles à tenir.