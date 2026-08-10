Amazon construit une gigantesque centrale à gaz pour alimenter son IA

Qu’en penser ?



Le choix du Texas s’explique notamment par la proximité du bassin permien, l’une des principales régions pétrolières et gazières américaines, et par un environnement réglementaire favorable aux grandes infrastructures énergétiques privées. En alimentant directement ses centres de données, Amazon pourrait ainsi disposer d’une électricité largement indépendante du réseau public.



Mais ce projet suscite néanmoins des inquiétudes dans le comté de Pecos concernant son impact environnemental et ses émissions. Il pourrait aussi ouvrir la voie à un nouveau modèle pour les géants de l’IA : plutôt que d’installer leurs data centers là où l’électricité est disponible, ils pourraient construire leurs propres centrales à proximité. Microsoft, Google ou Meta pourraient être tentés de suivre cette stratégie pour répondre rapidement à leurs besoins, en attendant le développement de nouvelles capacités renouvelables ou nucléaires.



La puissance de 7,65 GW montre à quel point l’énergie devient un enjeu central dans la course à l’IA. Face à des besoins qui progressent plus vite que les capacités renouvelables ou nucléaires, Amazon mise sur le gaz, plus rapidement disponible mais beaucoup plus polluant. GW Ranch illustre ainsi le paradoxe de l’IA : plus la puissance de calcul augmente, plus les engagements climatiques des géants de la tech sont difficiles à tenir.