Dune 3 serait meilleur que les deux premiers ? Villeneuve vous le garantit
Par Vincent Lautier - Publié le
Denis Villeneuve n'a pas attendu la sortie de Dune: Part Three, calée au 18 décembre 2026, pour poser son verdict : ce troisième volet, qui adapte Le Messie de Dune, serait supérieur aux deux films précédents. Dans un entretien au magazine GQ, le cinéaste québécois évoque un cap artistique qu'il n'avait pas réussi à franchir jusqu'ici, avec davantage de tension et d'émotion.
Invité du podcast One More Question de GQ, Villeneuve a expliqué sa progression film après film avec un aplomb assez rare chez un réalisateur. Le deuxième Dune était déjà meilleur que le premier, dit-il, simplement parce qu'il avait appris en chemin, et il place aujourd'hui ce troisième épisode au-dessus de tout ce qu'il a tourné dans la saga. Il parle d'un travail qu'il n'était pas parvenu à accomplir sur les deux premiers, et se dit vraiment content du parcours émotionnel qu'il a réussi à construire. Difficile de faire plus confiant.
Pour justifier ce classement, Villeneuve décrit une vraie évolution de ton. Le premier film était pour lui plus contemplatif, presque méditatif, et c'était assumé, mais il voulait ensuite glisser vers quelque chose de plus musclé, ce qu'il estime avoir obtenu avec Dune: Part Two. Le troisième volet pousse encore le curseur du côté de la tension et de l'émotion, autour des conséquences des choix de Paul Atréides et du poids d'être devenu une sorte de dieu pour son peuple. Le Messie de Dune est un roman plus sombre et plus politique que le premier opus, ce qui colle bien à cette envie d'un récit plus ramassé et plus intense.
Côté production, le film réunit Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson et Javier Bardem, avec deux nouveaux venus, Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke. Le scénario est coécrit par Villeneuve et Brian K. Vaughan. La date du 18 décembre 2026 pose quand même une question, puisqu'elle coïncide avec l'arrivée d'Avengers: Doomsday, un choc de calendrier qui pourrait encore bouger. Villeneuve avait par ailleurs laissé entendre que Le Messie de Dune pourrait bien être son dernier passage sur Arrakis.
C'est quand même particulier de voir un réalisateur distribuer les notes à ses propres films avant que quiconque ait pu en juger. Sur le papier, l'exercice ressemble à de la promotion bien huilée, et on a le droit de rester prudent tant que la moindre image n'a pas filtré. Mais il y a Villeneuve derrière, et son Dune: Part Two avait effectivement enterré le premier sur à peu près tous les plans, ce qui donne du poids à sa promesse. S'il estime avoir fait mieux une troisième fois, on a plutôt envie de le croire. Rendez-vous en décembre 2026 pour vérifier si l'autosatisfaction était méritée.
Si les grandes fresques de science-fiction vous ont plu, jetez un œil à cet article sur Starship et son pari de rattraper ses deux étages en plein vol, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Un cinéaste qui s'auto-évalue avant tout le monde
Invité du podcast One More Question de GQ, Villeneuve a expliqué sa progression film après film avec un aplomb assez rare chez un réalisateur. Le deuxième Dune était déjà meilleur que le premier, dit-il, simplement parce qu'il avait appris en chemin, et il place aujourd'hui ce troisième épisode au-dessus de tout ce qu'il a tourné dans la saga. Il parle d'un travail qu'il n'était pas parvenu à accomplir sur les deux premiers, et se dit vraiment content du parcours émotionnel qu'il a réussi à construire. Difficile de faire plus confiant.
De la contemplation à quelque chose de plus nerveux
Pour justifier ce classement, Villeneuve décrit une vraie évolution de ton. Le premier film était pour lui plus contemplatif, presque méditatif, et c'était assumé, mais il voulait ensuite glisser vers quelque chose de plus musclé, ce qu'il estime avoir obtenu avec Dune: Part Two. Le troisième volet pousse encore le curseur du côté de la tension et de l'émotion, autour des conséquences des choix de Paul Atréides et du poids d'être devenu une sorte de dieu pour son peuple. Le Messie de Dune est un roman plus sombre et plus politique que le premier opus, ce qui colle bien à cette envie d'un récit plus ramassé et plus intense.
Une sortie à Noël et un casting XXL
Côté production, le film réunit Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson et Javier Bardem, avec deux nouveaux venus, Nakoa-Wolf Momoa et Ida Brooke. Le scénario est coécrit par Villeneuve et Brian K. Vaughan. La date du 18 décembre 2026 pose quand même une question, puisqu'elle coïncide avec l'arrivée d'Avengers: Doomsday, un choc de calendrier qui pourrait encore bouger. Villeneuve avait par ailleurs laissé entendre que Le Messie de Dune pourrait bien être son dernier passage sur Arrakis.
On en dit quoi ?
C'est quand même particulier de voir un réalisateur distribuer les notes à ses propres films avant que quiconque ait pu en juger. Sur le papier, l'exercice ressemble à de la promotion bien huilée, et on a le droit de rester prudent tant que la moindre image n'a pas filtré. Mais il y a Villeneuve derrière, et son Dune: Part Two avait effectivement enterré le premier sur à peu près tous les plans, ce qui donne du poids à sa promesse. S'il estime avoir fait mieux une troisième fois, on a plutôt envie de le croire. Rendez-vous en décembre 2026 pour vérifier si l'autosatisfaction était méritée.
Si les grandes fresques de science-fiction vous ont plu, jetez un œil à cet article sur Starship et son pari de rattraper ses deux étages en plein vol, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.