UE / DMA : iMessage, WhatsApp et les autres messageries devront être inter-opérables

s'ouvrir et inter-opérer avec de plus petites plates-formes

l'accord inaugure une nouvelle ère de réglementation des technologies dans le monde entier. La loi sur les marchés numériques met un terme à la domination toujours plus grande des grandes entreprises technologiques

dans une position de contrôleur d'accès vis-à-vis d’un grand nombre d’utilisateurs n’abuse de cette position au détriment des entreprises qui souhaitent accéder à ces derniers

Ils devront désormais :

- assurer le droit des utilisateurs de se désabonner des services de la plateforme de base dans des conditions similaires à l’abonnement

- pour les logiciels les plus importants (navigateur web, par exemple) : ne pas imposer ces logiciels par défaut à l’installation du système d'exploitation

assurer l’interopérabilité des fonctionnalités de base leurs services de messagerie instantanée

- permettre aux développeurs d’applications d’accéder dans des conditions équitables aux fonctionnalités auxiliaires des smartphones (puce NFC, par exemple)

- donner aux vendeurs l’accès à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur la plateforme

- informer la Commission européenne des acquisitions et fusions qu’ils réalisent

En revanche, il ne sera plus possible de :

- classer leurs propres produits ou services de manière plus favorable que ceux des autres acteurs du marché (auto-préférence)

- réutiliser les données personnelles collectées lors d'une prestation pour les besoins d'une autre prestation

- établir des conditions déloyales pour les utilisateurs professionnels

préinstaller certaines applications logicielles

- imposer aux développeurs d’application l’utilisation de certains services (système de paiement ou fournisseur d’identité par exemple) pour être référencés dans les magasins d’application

qui doit permettre d'endiguer les pratiques anti-concurrentielles des multinationales techs. Désormais, l'Europe va pouvoir exiger queLa Loi DMA vise en effet les entreprises qui comptent au moinsou 10 000 utilisateurs professionnels actifs chaque année en Europe.En effet, les principales applications de messagerie disponibles en Europe devront. En pratique, cela voudrait dire qu'un utilisateur d'iMessage devra pouvoir envoyer un message à un utilisateur de Signal.D'après le rapporteur du texte et eurodéputé, Andreas Schwab,. Elle entend s'assurer qu'aucune grande plateforme en ligne qui se trouveEn cas d'infraction ou de non respect des règles,. En cas de récidive, une amende pouvant aller jusqu’àEnfin, dans le cas d'une récidive aggravée (ndlr : c'est-à-dire qu'il enfreint les règles au moins 3 fois en 8 ans),L'accord provisoire intervenu aujourd'hui doit encore passer quelques étapes. En effet, il doit être approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Le règlement devra être mis en œuvre dans un délai de 6 mois après son entrée en vigueur, qui est espéré pour fin 2022 ou début 2023.