Bloomberg : un iMac M3 en 2023, une Apple Watch avec des communications par satellites

avant la fin de l'année prochaine au plus tôt

pas non plus pour tout de suite

prochaine Apple Watch pourrait bien être dotée de cette dernière.

Les fonctions d'urgence ne seraient que dans les zones sans couverture cellulaire et uniquement dans certains marchés. Apple envisage éventuellement de déployer sa propre gamme de satellites pour transmettre des données à des appareils, mais ce plan est probablement à des années de son envol.

. Même s'il reste assez flou sur les détails de cette future machine, il estime qu'elle ne sera pas lancée. L'iMac Pro -quant à lui- ne seraitPour le moment,: une M2 pour le nouveau MacBook Air , un MacBook Pro d'entrée de gamme et un Mac mini ; des M2 Pro et M2 max pour les prochains MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Pro 16 pouces ; une double M2 Ultra pour le Mac Pro . Il précise que la puce M2 pourrait arriver au moins de juin (concomitamment ou juste après la WWDC ?). Il faut dire que le journaliste prévoit depuis plusieurs mois,pour Cupertino.Il y a quelques temps, il était question que, mais que cette fonction serait réservée à des cas exceptionnels. Or, d'après le journaliste, la, évoquant cette année ou 2023.Pour rappel, cette fonctionnalité avait d'abord été évoquée par, puis reprise par Mark Gurman. Celui-ci estimait pour autant qu'