AAPL : qu'attendre des résultats d'Apple ce soir ?

que les perspectives du trimestre de juin ne posent des problèmes, compte tenu d'une nouvelle série de fermetures généralisées liées au Covid en Chine

croissance solide d'une année sur l'autre

. A priori, le contexte boursier plutôt tendu de ces dernières semaines ne devrait pas encore se faire sentir sur cette présentation.. Et les résultats de Cupertino devraient êtreavec le consensus degrâce à la bonne gestion et l'amélioration des conditions d'approvisionnement.Krish Sankar (Cowen), Tim Long (Barclays) ou encore Amit Daryanani (Evercore) se veulent globalement, affichant tout de même une certainepour le prochain trimestre de juin. Les investisseurs se disentmais craignentPour rappel, lors des précédents résultats,(+11,22% sur une année) et. Au deuxième trimestre fiscal de 2021, elle avait enregistré 89,584 milliards de dollars de revenus (+53,63% !) et un bénéfice trimestriel net de 23,63 milliards de dollars.. Lors de la dernière séance des Q&A qui suit l’annonce des résultats, Luca Maestri, CFO d'Apple, avait déclaré que les résultats du trimestre de mars montreraient une, mais à un rythme plus lent que la croissance du chiffre d'affaires de 11 % au trimestre de décembre.Il avait également rappelé que les. Il semble, de plus que la fluctuation des taux de change, qui a affecté les résultats de nombreuses entreprises technologiques ce trimestre -comme Google hier ou Microsoft- en fasse de même pour Apple.Pour ce soir,, comme des ventes d' iPhone à hauteur de 48,4 milliards de dollars, en hausse d'environ 1 % par rapport à il y a un an, des baisses d'une année sur l'autre pour les Mac (9,1 milliards de dollars) et les iPad (2 milliards de dollars).Du côté des, y compris l' Apple Watch , les analystes estiment unde 8,9 milliards de dollars et 19,7 milliards de dollars pour les services (soit +16,8%).. En décembre, la firme a dû faire face à de nombreuses enquêtes en matière de concurrence et de batailles juridiques concernant l'App Store.Ainsi, hier,estimait que les téléchargements au niveau du magasin d'applications auraient augmenté de 2,4 % pour atteindre 8,6 milliards au premier trimestre de 2022.