Synology lance son routeur Wi-Fi 6 RT6600ax et SRM 1.3

(sans référence plus précise de la part du constructeur) q1 port 2,5 GbE, trois ports Ethernet Gigabit, un port USB-A 3.2 Gen 1, 6 antennes orientables, et des débits combinés théoriques atteignants 6,6 Gb/s (600 Mnb/s en 2,4 GHz, 4 800 et 1 200 Mb/s en 5Ghz). Le routeur permettra de créer jusqu'à 5 réseaux distincts afin d'isoler les éventuels périphériques vulnérables.Synology en profite pour(pour Synology Router System), offrant à l'utilisateur une multitude d'outils dédiés à la mise en place de profils, au filtrage Web, au contrôle du trafic et à l'accès à distance. Les profils de chaque utilisateur peuvent être configurés de façon à limiter le temps passé en ligne ou pour bloquer la navigation lorsque les conditions définies sont remplies. De plus, les périphériques attribués au même profil partagent le même ensemble de règles d'accès à Internet, sans nécessiter de configuration manuelle répétitive, le tout pouvant être configuré depuis l'application DS Router pour iOS.