De nombreux documents signés de Steve Jobs et de Woz mis en vente !

Les enchères se succèdent et deEn effet, les objets revêtus d'une petite touche personnelle déposée par l'ancien CEO d'Apple ont carrément la cote et peuvent faire figure d’investissement si on en a les moyens. Dernièrement, un manuel Apple II signé par lui et Mike Markkula était parti pour 787 484 dollars.Pour cettechez, on trouve plusieurs documents signés par Steve Jobs, Steve Wozniak et d'autres grands noms (Bill Gates, Esther Dyson, Alvy Ray Smith -cofondateur de Pixar-, John Sculley -ancien PDG d'Apple- et Bill Atkinson -ancien membre de l'équipe de conception d'Apple), mais aussi des produits Apple (comme un Newton MessagePad).Tous ces objets ont été glanés au fil des ans par Charles Mann, créateur de la série Powersharing. Ils seront inclus dans un nouveau lot dénommé. Les prix sont presque abordables