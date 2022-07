La FTC veut empêcher Meta (Facebook) de racheter une app de réalité augmentée

... Après des résultats mitigés (mais c'est la faute de TikTok et d' Apple , dit-il), voici donc laqui s'en mêle. En effet,Mais l'Autorité américaine de la concurrence ne voit pas l'opération d'un très bon œil, car elle risquerait de limiter les choix pour le consommateur et de déboucher sur une guerre des prix dans ce segment, où Facebook détient déjà une. La FTC pourrait donc estimer cette acquisition illégale et s'y opposer. Voila qui ne devrait pas arranger les affaires / projets de Monsieur Zuckerberg. Ce dernier est déjà accusé depersonnels par le même organisme, après le rachat d'Instagram et WhatsApp.