Elon Musk défie Twitter de lui prouver qu'il a tort ! (pour 44 milliards de dollars)

Twitter contre Elon Musk

Si Twitter fournit simplement sa méthode d'échantillonnage de 100 comptes et la manière dont ils se sont avérés réels, l'accord se poursuivra selon les conditions d'origine. Cependant, s'il s'avère que leurs déclarations auprès de la SEC [régulateur boursier américain] sont matériellement fausses, cela ne pourra pas être le cas.

Je mets au défi Parag Agrawal [directeur général de Twitter] de débattre publiquement du pourcentage de faux comptes sur Twitter. [...] Laissons-le prouver au public que Twitter a moins de 5% d'usagers quotidiens faux ou indésirables.

. Pour rappel, le réseau avait décidé de poursuivre l'homme d'affaires pour rupture de sa proposition de rachat à 44 milliards de dollars. Ce dernier avait immédiatementen déposant une plainte (pour mensonges et fraudes) devant un tribunal du, spécialisé en droit des affaires. Une audience qui aura lieu le 17 octobre prochain.Le milliardaire américain estime que Twitter asur les volumes de faux comptes et de spams. Mais il vient de faire une nouvelle contre-proposition ce weekend, proposant dede la question et d'apporter ladu nombre réel de faux comptes.