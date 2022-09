Apple présentera ses prochains résultats financiers le 27 octobre 2022

Les Mac M2 parviendront-ils à relancer les Mac

Far Out

L'iPhone 14 sera-t-il une nouvelle machine à billets ?

. Comme à son habitude, elle a mis à jour -pendant la nuit- sa page dédiée aux investisseurs, fixant la date avec un petit mois d'avance. Pour rappel, son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes américaines- est décalé par rapport à l'année civile : il. Il s’agira donc du dernier trimestre de son exercice !Cette présentation tiendra en effet compte en totalité les(disponible en juillet)(disponible fin juin). On retrouvera également les tous, soit les tout derniers iPhone 14, iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max, les nouvelles Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 ! Rappelons que, pour sa part, l’iPhone 14 Plus ne sera disponible que le 7 octobre.Traditionnellement,en leur qualité de CEO et CFO. L’an dernier à la même époque, les Mac avaient affiché une forte baisse (-10,36%) avec un chiffre d'affaires de 7,382 milliards de dollars, tout comme les Wearables (-7,87%) et l’iPad (-1,95%). À l’opposé, les Services avec 19,604 milliards de dollars (+12,11 %) affichaient toujours cette belle forme. Bien sûr, l'iPhone avait consolidé sa position de produit phare ayant rapporté 40,665 milliards de dollars !Les deux hommes l'ont déjà annoncé lors des derniers résultats,: la poursuite des conséquences de la pandémie, la pénurie de pièces, le cours fluctuant de l’action AAPL mais surtout les tensions géopolitiques autour de l'impact du conflit armé en Ukraine.