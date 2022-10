Batterie 2048 Wh, écouteurs pour la nuit, Capsule 3, le plein de nouveautés chez Anker

Batterie Anker 767

Avec la GaNPrime PowerHouse 767,La batterie dispose d'une confortable capacité de 2 048 Wh (extensible à 4 096 Wh via le module Anker 760 en option) pour une puissance totale de 2 400W, d'un format valise avec des roues et une pognée extensible pour faciliter le déplacement de ce beau bébé, d'une batterie Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) qui se recharge complètement en 2 heures lorsqu’elle est branchée au secteur, de trois prises secteurs (E/F), de trois ports USB-C, de deux ports USB-A et de deux prises allume-cigare 12V. Les utilisateurs peuvent également exploiter l’énergie solaire en connectant un maximum de 5 panneaux solaires Anker 531 (200 W).Avec les Sleep A10,via une réduction de bruitpermettant de bloquer. Les écouteurs disposent d'un format très compact afin de pouvoir être portés confortablement la nuit et ne pas gêner lorsque l'oreille s'appuie sur l'oreiller. Un suivi du sommeil et une fonction réveil en douceur seront également proposés au sein de l'application dédiée. Contrairement aux Sleepbuds de Bose, les Sleep A10 pourront également être utilisés en tant qu'écouteurs traditionnels.Nebula, la division d'Anker chargée des vidéoprojecteurs, étoffera son catalogue en fin d'année avec la Capsule 3 laser,, un CPU Quad-Core ARM Cortex-A53 et 2 Go de RAM, Android TV 11.0 avec Chromecast intégré (mais pas d'AirPlay semble-t-il), un port USB-C, un port HDMI, du Bluetooth, du Wi-Fi, une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, des haut-parleurs intégrés de 8W et une autonomie de 2h30 grâce à une batterie de 52 Wh.Enfin, Anker a également présenté brièvement. Les écouteurs se connecteront en Bluetooth ou via un dongle USB-C (que l'on peut ranger dans le boitier de charge, pratique) afin de garantir une latence contenue grâce au codec LC3. La firme n'a toutefois pas encore fourni de fiche technique complète ni de date de disponibilité pour ses Soundcore VR P10, mais a affirmé avoir encore d'excitantes nouveautés à dévoiler dans les semaines à venir (un casque de réalité mixte au rapport qualité/prix intéressant ?).