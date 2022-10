Apple ne tolère pas les vidéos de ses employés sur TikTok !

Apple, ou Big Brother ?

constaté de manière inattendue que son contrat n'avait pas été renouvelé

Pas d'exception !

En effet, elle n'a pas hésité à rompre des contrats de travail -certains de très longue date (comme ici ou là )- en raison de comportements de ses employés sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.La dernière mésaventure en date concerne une influenceuse afro-américaine qui a (selon ses termes), et ce, juste après avoir posté une vidéo TikTok sur son quotidien. Cette dernière est d'ailleurs très rapidement devenueattirant l'attention sur la jeune femme.Pourtant, dans cette dernière, Nylah Boone n'a révélé. Pas plus qu'elle n'a prononcé de paroles désobligeantes ou inadaptées (comme cela a pu être le cas avec Tony Blevins -dit Blevinator- le super négociateur limogé après 22 ans de services). Elle ne se livre pas non plus à une critique des méthodes, des produits ou des services... Mais alors qu'a-t-elle donc filmé en 1 minute et 21 secondes pour être remerciée ?: la jeune femme se lève, montre sa routine du matin (son maquillage, ses habits mais c'est très soft), la préparation de son déjeuner (hop un Bento) puis celle de son petit déjeuner (très sain et de son thermos pour la route. Elle part en voiture en chantant (oui elle a de l'essence). Elle se gare (le lecteur est perdu, que se passe-t-il).Un plan sur son bureau... Un peu plus loin, on aperçoit des couloirs (avec un petit plan sur des), une salle de réunion, le bureau... Et le problème est qu'Apple ne tolère aucune vidéo de ses bureaux ou de l'intérieur de locaux ou encore de partager des images depuis les bureaux. Elle a donc appliqué à la lettre son règlement intérieur.Mademoiselle Boone s'en trouvant licenciée a déclaré -un peu tard- àqu'elle essayait seulement de montrer aux autres femmes de couleur que ce genre de carrière pourrait être une option pour elles, et qu'elle aidait ainsi Apple à atteindre une main-d'œuvre plus représentative. Avec des salariés de plus en plus jeunes et de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, peut-être faudra-t-il à la firme de mettre un peu d'eau dans son jus de pomme ?