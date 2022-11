Pour Jony Ive, le langage est un outil important du design

Souvenirs d'Apple

A cette occasion, il en profite pour évoquer sa carrière, revenant sur sa grande passion (le design pour ceux qui en douteraient).Rappelant les nombreux produits auxquels il a participé (Mac, iPad, iPhone, AirPods...), il estime pourtant queIl déclare que. Il avoue qu'il neet qu'il se sent éloigné de certaines tendances actuelles. Son approche d'un projet consiste principalement dans la conversation, plutôt que dans des croquis. Penser - puis exprimer cette pensée serait donc la matière première avec laquelle il travaille.Il évoque également beaucoup les matériaux et des procédés modernes de fabrication / conception.. Comme à son habitude, il a aussi cité le travail et l'influence de son père dans sa manière de penser et deEn pratique, Sir Ive recevra le prix aujourd'hui -mercredi 2 novembre- au cours d'une-tenez-vous bien- qui sera présentée par. Décidément, l'est bien présente... Il faut dire que la veuve de Steve Jobs et le designer travaillent ensemble sur plusieurs projets, notamment les Steve Jobs Archive , un site entièrement dédié au. Sur la page d’accueil on découvre un mail du CEO sur la façon dont lui, comme nous tous, dépendons les uns des autres. Il semble qu’il avaitN'ayant plus de bureau à Cupertino depuis 2019, Jony Ive n'en reste pas moins toujours présent ! En effet, Apple TV+ vient de signer pour obtenir les droits de diffusion d'un court métrage d'animation The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, basé sur le livre de Charlie Mackesy et produit par Jony Ive.Parti en 2019, le designer avait continuer de travailler avec la firme dans le cadre d'un partenariat privilégié. En effet, il avait immédiatement créé sa propre société de design, joliment dénommée LoveFrom, et se targuait de quelques clients d'importance, dont son ex-patron.Mais depuis cet été , Jony Ive ne serait plus consultant pour Apple et n'aurait plus le moindre rôle dans la conception de produits pour Cupertino. Leur contrat aurait été conclu pour une durée déterminée, et les deux parties (ou seulement l'une d'entre elles ?) auraient convenu de ne pas le prolonger., alors même que ce dernier débauchait des talents d'Apple pour sa propre entreprise....