Apple prépare déjà Noël : cartes cadeaux, retour des produits prolongé au 8 janvier 2023

En effet, alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, Apple se met au goût du jour et vient de proposer de nouveaux design pour ses cartes cadeaux Cette année, on retrouve bien évidemment la, mais décorée de multiples manières avec un maximum de couleurs et de graphismes (allez ça vaut bien un iPad Pro M2 tout ça !!).Rappelons que les cartes cadeaux Apple (Gift Cards) sont uniquement destinées à acheter des. Cupertino rappelle également de faire attention aux arnaques. En effet, si vous recevez une demande de paiement au moyen des Apple Gift Cards provenant d’autres sites, veuillez le signaler aux forces de l’ordre. Une page -fort bien intitulée- est même en ligne pour en savoir plus.Dans le même temps, Apple vient de mettre à jour sa Politique de retour , spécialement pour les fêtes de fin d’année.. Ces articles restent cependant soumis à toutes les autres conditions de vente et de remboursement en vigueur sur l’Apple Store en ligne.En revanche,(soit dans un délai de 14 jours calendaires après la date de réception de votre commande). Les deux pages dédiées aux cartes cadeaux et à la politique de retour (mise à jour pour les fêtes à venir) ont -pour l'occasion- été mises à jour.