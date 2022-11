Le routeur eero Wi-Fi 6E Mesh à 215€ (-144€), pack de 3 routeurs à 503€

Retrouvez notre test des bornes Orbi WiFi 6E (RBKE963) !

Les eero Pro 6E offrent une bande passante atteignant 1,3 Gb/s, couvrent 185 mètres carrés (par module) et prennent en charge jusqu'à 100 appareils. Chaque routeur dispose d'un port 2,5 GbE et un port Ethernet Gigabit, ce qui permettrait d'obtenir un débit de 2,3 Gb/s en cumulant des connexions sans fil et filaires. Présentés en mars 2022, les routeurs d'Amazon sont désormais disponibles sur notre territoire, et(en sus de la compatibilité HomeKit disponible sur les autres modèles de la gamme). Il faudra bien entendu disposer d'appareils compatibles pour en profiter pleinement, ce qui est uniquement le cas de l'iPad Pro M2 dans la gamme Apple.Pour rappel, les appareils Wi-Fi 6 actuels utilisent les bandes 2,4 et 5 GHz, et la norme Wi-Fi 6E permet de mettre à profit certaines fréquences de la bande des 6 GHz afin de proposer des débits élevés et une connexion plus stable (car le réseau est moins saturé), le tout avec le protocole de sécurité WPA3 et une latence réduite.