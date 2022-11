Shadow : du stockage dans le cloud et des offres pour les entreprises

Shadow Drive : du stockage dans le cloud basé en Europe

Shadow of the Tomb Raider via Shadow sur Apple TV

Une offre pour les entreprises

confrontées à l'obsolescence de leur matériel

Après avoir cherché un repreneur en mars 2021, Blade, la société derrière Shadow, a finalement trouvé un appui auprès d'OVHcloud (via son fond d'investissement Jezby Ventures) afin d'obtenir les fonds nécessaires pour offrir des serveurs à la hauteur et des machines accessibles en temps et en heure aux éventuels clients.(vous pouvez consulter notre test ici ),(passant de 14,99€/mois à 29,99€/mois). La firme a également lancé son option Power permettant de passer à un CPU AMD Epyc 7543P (4 cœurs/8 threads), 16 Go de RAM et un GPU Nvidia RTX 3070 ou AMD Radeon Pro V620 (équivalent d'une Radeon RX 6800 XT) pour 14,99 euros de plus par mois.Aujourd'hui, l. L'offre dispose d'une formule gratuite offrant 20 Go de stockage, et se veut accessible avec un abonnement Premium à 8,99 euros par mois pour un espace de stockage de 2 To (le tarif est au final plutôt dans la moyenne). Le service est accessible via un portail web ou via une application dédiée disponible sur macOS, Windows, Linux et Android (la version iOS est en cours de finalisation ainsi que la compatibilité WebDAV).(France, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Italie, Suède et Danemark). Les offres Shafow PC et Shadow Drive seront également déployées en Espagne dès le 7 décembre.. Cette dernière comporte trois paliers : Spark avec un processeur Intel Xeon 8 cœurs, 12 Go de RAM, une Nvidia GTX 1080/P5000 et 256 Go de stockage SSD, Aurora passant à 16 Gi de RAM et à une RTX 5000 avec 12 Go de mémoire vidéo dédiée, ou Lightning, la version la plus puissante, embarquant un Xeon avec 12 cœurs, 32 Go de RAM, une RTX 6000 avec 24 Go de VRAM et 512 Go de stockage. Actuellement,(des offres éducations Shark Edu et Zenith Edu sont également proposées pour les écoles ou universités