Bonne année 2023 ! Bon réveillon à tous !

ChatGPT

Bon réveillon à tous ! Et bonne année 2023 !

Heureusement, il y a aussi eu de belles choses de part le monde, et l'univers technologique qui nous passionne tous, fut riche en nouveautés et en innovations.nous rappellent à quel point, malgré un contexte parfois difficile, l'être humain reste créatif, épaulé par des machines toujours plus puissantes, aptes à faciliter notre quotidien.Il y a certes eu quelques beaux produits, comme l'Apple Watch Ultra, le Mac Studio ou encore le superbe MacBook Air M2, mais la firme semble avoir du mal à se montrer très diruptive depuis quelques temps. iPhone, iPad, Apple Watch... l'écosystème est globalement très mature (mis à part iPadOS ^^), et beaucoup aimeraient une vraie révolution pour la décennie en cours. Apple Car ? Un casque VR ? Un iPhone pliant ? Des lunettes connectées ?, dont les belles déclarations ont bien du mal à nous faire oublier l'explosion des tarifs des produits Apple en 2022.Ce passage à la nouvelle année est bien-sûr aussiet autres commentaires, qui font de ce site une vraie communauté active et passionnée. Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir à nous lire, que nous à vous faire vivre l'info, qu'elle soit écrite, en vidéo ou sur les réseaux sociaux.