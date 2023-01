AirPods, MacBook et Apple Watch : une demande en baisse

Au tour des AirPods, MacBook et Apple Watch

de perspectives sombres pour l'électronique grand public, Apple a informé plusieurs fournisseurs de fabriquer moins de composants pour les AirPods, l'Apple Watch et les MacBooks pour le premier trimestre, citant l'affaiblissement de la demande, selon les contrôles de la chaîne d'approvisionnement de plusieurs fournisseurs

très chaotique

des fêtes de fin d'année plutôt moroses pour l'iPhone

Un trimestre plutôt en berne ?

En effet, selon un nouveau rapport deA priori, au vuEn pratique, certains pourraient s'interroger sur les raisons de cette décision mais plusieurs fournisseurs citent la même cause, à savoir une, jugée commeApparemment, l’iPhone 14 ne serait pas le roi du sapin.En effet, la recrudescence des cas de Covid-19 au cœur de l'usine de Foxconn à Shengzhou qui produit 80% des iPhone dans le monde avait eu raison de cette dernière.Pour tenter de contourner le problème,. C'est en effet ce que sous-entendait, le mois dernier, même si la firme d'analyse ne précise pas la répartition des commandes entre les deux fournisseurs.. L’an dernier, lors de son premier trimestre fiscal 2022 (allant du 1er octobre au 31 décembre), Apple avait affiché(+11,22% sur une année) et un bénéfice de 34,630 milliards de dollars.L'année dernière, avec 71,628 milliards de dollars (+9,19%), l'iPhone pesait plus de la moitié des recettes de la firme (57,79%). De leur côté, les Mac avaient confirmé leur ascension amorcée avec les Mac M1 avec 10,852 milliards de revenus.Si en janvier 2022, l'iPad était en net recul de 14,07%, avec 7,248 milliards de dollars,Enfin, les Services devraient maintenir leur croissance forte (+23,82% avec 19,516 milliards en janvier 2022), tout comme les Wearables (Apple Watch, AirPods / Pro / Max, HomePod mini).