Venez taper dans le punching ball connecté d'I-Percut !

Frappez plus fort svp !

Une application dédiée

Couplée à l’, cette dernière va permettre à tous les boxeurs -qu'ils soient amateurs ou professionnels- de bénéficierCôté technique,. Celles-ci sont connectées aux fameux capteurs qui mesurent la vitesse, la force, la réactivité ou encore le volume de vos coups. Les données sont alors synchronisées via l'app sur iOS ou Android.Par la suite, il sera possible d'avoir accès en temps réel à degrâce à ces capteurs souples et ultra-sensibles. Selon I-Percut, les différentes données ainsi recueillies vont permettre d'améliorer sensiblement ses performances, notamment si l'on n'a pas de coach Mickey Goldmill sous la main.Une fois son iPhone (ou smartphone Android) connecté via Bluetooth à la housse, il faudra lancer l’application dès le début de sa session en ayant défini son type de prédilection -boxe française, anglaise, thaï, fitness, kickboxing ou MMA- afin d'accéder à des entraînements adaptés.: le mode libre qui permettra de se défouler à sa guise et paramétrer des rounds selon son humeur. En complément, le mode guidé pourra être choisi pour accéder à des entraînements conçus par des boxeurs professionnels.Pour cela, toues les données ont enregistrées dans l'app, où l'on pourra les analyser et suivre l'évolution de ses performances.Pour cette année, la housse n'a donc été proposée qu'aux salles de boxe, salles de sport, coachs de boxe et boxeurs professionnels. Pour les particuliers, la vente de l'I-Perskin devrait intervenir en 2023.